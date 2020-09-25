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İki kardeşin depremde yaşadığı korku kamerada

İki kardeşin depremde yaşadığı korku kamerada
Marmara denizinde meydana gelen depreme ders çalışırken yakalanan 2 küçük kız kardeşin yaşadığı korku kameraya yansıdı.

Marmara Denizi'nde dün 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 18,87 kilometre açığındaki sarsıntı, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Sultangazi'de evde ders çalışan Yaren (6) ve Yağmur (8)  Keşçi kardeşleri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydediyordu. Küçük kardeşler ders çalışırken bir anda sarsıntı oldu. Elbise dolabının sallanmasından dolayı çıkan ses üzerine Keşçi kardeşler, büyük bir panik ve korku yaşadı. İki kardeş,  'anne' diye bağırarak koşarak odadan çıktı.

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