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İki kez kanseri yenen Ece'nin yüzü artık gülüyor

Sakarya'da küçük yaşlarda iki yıl arayla yakalandığı lenfoma ve lösemiyi yendikten sonra babasını kaybeden 14 yaşındaki Ece Aktaş, ailesinin desteğiyle hayata tutundu.
İki kez kanseri yenen Ece'nin yüzü artık gülüyor

Sakarya'da yaşayan 14 yaşındaki Ece Aktaş, 5 yaşında yakalandığı lenf kanserini yendikten sonra löseminin pençesine düştü.

İlik nakli olduktan sonra tedavi gördüğü hastanede dönemin Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'a mektup yazan Ece Aktaş, tedavi sürecinde sıkıntı yaşamaması için evlerinde "özel oda" oluşturulması için yardım istedi.

AİLESİNİN DESTEĞİYLE KANSERİ YENDİ

Ece Aktaş, Vali Coş tarafından ailenin Camili Mahallesi'nde yerleşmesi sağlanan evde kendisine özel hazırlanan odada hastalıkla mücadele etti. Lösemiyi de yendikten sonra babasını kaybetmesiyle travma yaşayan ve ailesinin desteğiyle resim ve müzik sevgisiyle bu süreci atlattı.

"İYİLEŞTİ DİYE EVİMİZE GLEDİĞİMİZDE İLİK NAKLİ OLMASI GEREKTİĞİ SÖYLENDİ"

Ece'nin lenfomayı yendikten sonra lösemiye yakalandığını belirten  anne Aysel Aktaş, "Biz iyileşti diye evimize geldiğimizde 3 ay içinde ilik nakli olması gerektiği söylendi. Türkiye'de nakli gerçekleştiremedik, kardeşlerinin de tutmadı, yurt dışından oldu naklimiz hızlı bir şekilde." dedi.

"ECE'YE HİÇBİR ZAMAN 'SEN HASTASIN' DİYEREK BUNU BELLİ ETMEDİM"

Aktaş, sürecin zor geçtiğini belirterek, "Bizim gibi mücadele veren bütün annelere şunu tavsiye ediyorum, zor bir sürecin içindeyiz ama normal hayatınıza devam edin. Bu geçecek diye bakın. Ece'ye hiçbir zaman 'Sen hastasın' diyerek bunu belli etmedim, normal zamanda davrandığım gibi davrandım. Ece'yle müzik dinledik, televizyon seyrettik, oyunlar oynadık, her zaman enerjimizi ve moralimizi çok düzgün tuttuk. 'Bir rüyanın içindeyiz, kabusu bitireceğiz.' diyerek hastalıkla mücadele ettik. Bu hastalıkla mücadele eden binlerce anne var ve onlara diyorum ki kalpten inanın, geçecek." dedi.

"BU HASTALIĞIN TEK ÇARESİ SABIR VE İNANÇ"

İkinci hastalığı öğrendikten sonra çok üzüldüğünü aktaran Aktaş, "Yine de hayata esprili dille bakmaya devam ettim, belki çok anlaşılmayacak iç dünyama girdim. Çevremdeki insanlar inancımı görünce takdir etti çünkü inanıyordum ki çocuğum iyileşecek. İnanırsanız, sabrediyorsunuz. Bu hastalığın tek çaresi sabır ve inanç, moralinizi bozmayacaksınız." diye konuştu.

"HOSTES OLMAK İSTİYORUM"

Şu an herhangi bir sağlık probleminin olmadığını belirten Ece, "Annemin, babamın, ailemin gayretiyle yendim hastalığı. Televizyonda düzenlenen şarkı programına katılıp şarkı söylemek istiyorum. Meslek olarak da hostes olmak istiyorum." dedi.

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