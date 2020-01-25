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İki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak çıkarıldı
İki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak çıkarıldı
Elazığ'da görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce biri Gezin'de, biri de merkezde olmak üzere, iki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır.
25 Ocak 2020 Cumartesi 09:30
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