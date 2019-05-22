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İki mahalle aynı sofrada

Mamak Belediyesi’nin her akşam farklı mahalle sakinlerini aynı sofranın etrafında buluşturduğu iftar programı kapsamında bu kez Harman ve Hürel Mahalle sakinleri bir araya geldi.
İki mahalle aynı sofrada

Şafaktepe Meriç Tesisleri’nde gerçekleşen iftar programında masaları tek tek dolaşarak, vatandaşların Ramazan’ını tebrik eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu akşam Mamak yine çok güzel. Harman ve Hürel mahalle sakinlerimizle Ramazan bereketini paylaştık. Allah sofralarımızın bereketini, gönüllerimizdeki muhabbeti eksik etmesin” dedi.

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Eski Ramazanlar geri geldi

En güzel iftar sofralarının başköşesinde her gün en özel misafirlerini, Mamaklıları ağırladıklarını belirten Köse, “Çocuklarla beraber, zengin, fakir, yaşlı, genç ayırt etmeden bir aile gibi aynı sofranın etrafında bir ekmeği paylaşıyoruz. Bizlere sordukları zaman eski ramazanlar deriz, mahalle iftarlarımızla da çocuklarımızın ileride bu yılları hatırlayacak anıları olacak. Çocuklarımıza Ramazanın bereketini yaşatmalıyız” dedi. 

 

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