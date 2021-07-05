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İki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı! Seferler durdu

Küçükçekmece'de durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 24 kişi yaralandı.
İki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı! Seferler durdu

Metrobüse arkadan gelen bir başka metrobüs çarptı. Çarpışma ile metrobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Kazada 24 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

"ŞİDDETLİ BİR ÇARPMA HİSSETTİM"

Kaza esnasında metrobüste bulunan bir yolcu, “ Seyir halindeydik, işe gidiyorduk her zamanki gibi . Kitap okuduğum için aşırı derecede şiddetli bir çarpma hissettim” dedi.

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