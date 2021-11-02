İki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arslanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Ünlü yönetimindeki 01 D 1529 plakalı otomobil ile Mehmet Aktaş yönetimindeki 01 D 2263 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Emre Ünlü'nün yara almadan atlattığı kazada, Mehmet Aktaş (49) ile yanındaki Mehmet Çalışkan (66), Melike Yılmaz (24), Berat Can Ünlü (13) ve Hülya Yılmaz (1) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.