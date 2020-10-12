İki pazar daha hizmetine açıldı

Keçiören Kuşcağız Mahallesi Bilgili Semt Pazarı ve Yayla Mahallesi Son Durak Semt Pazarı vatandaşların hizmetine açıldı.

Başkan Altınok, Kuşcağız ve Yayla Mahallesi sakinlerinin pazar taleplerini karşılamak için daha önce söz verdiklerini ve bu sözü yerine getirdiklerini anımsatarak şöyle konuştu:

“Pazar alanı kurulması yönündeki taleplerinizi karşılamak için verdiğimiz sözü tuttuk. Sizler de pazarlarınıza sahip çıkarak alışverişinizi buradaki esnaflarımızdan yapmalısınız. Böylece pazarımızın kalitesi artar, fiyatlar daha da makul seviyede seyreder. Pazar esnafımızın da taze ve ucuz ürün satmaya gayret göstermeli. Kötü ürün satılırsa vebaldir, haramdır; temiz ürün satılırsa sevap olur, bereket artar.”

KORONAVİRÜS UYARISI

Başkan Altınok konuşmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili uyarılarda da bulunarak, “Sağlığı korumak farzdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V), ‘Bir insanın ölümü bir âlimin ölümü, bir insanın kurtuluşu bütün insanlığın kurtuluşudur’ buyuruyor. Geleneklerimizi şimdilik erteleyelim. Sevdiklerimizi bu bela bittikten sonra daha sağlıklı bir şekilde görelim. Yani katil olmayalım, katil bir kişiyi öldürüyor, bu virüs yayılarak birçok insanımızın yaşamını kaybetmesine neden oluyor.” ifadelerini kullandı.

“HER KURUŞUNUZU HİZMETE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Açılışın sonunda Keçiören’in hizmetkârı olduğu, ilçedeki tüm mahalleleri gece gündüz, cumartesi pazar demeden gezdiğini söyleyen Altınok, “ Her kuruşunuzu hizmete dönüştürüyoruz. Parklarımızda problemler vardı, ciddi anlamda düzelttik. Bu yıl asfalt konusunda da büyük bir yol kat ettik. Önümüzdeki yıl Keçiören’in sokakları havaalanı gibi olacak.” dedi.

Pazarların açılışını kurdele keserek gerçekleştiren Altınok, hayırlı olsun temennisinde bulundu.