İki sporcumuz madalya kazandı

660. Tarihi Edirne Kırkpınar Güreşleri’nde er meydanına çıkarak rakiplerini geride bırakan güreşçiler belli oldu. Çankırı Belediye Spor Kulübü Güreş Takımı’ndan iki güreşçimiz, müsabakalardan derece ile döndü.

Çankırı Belediye Spor Kulübünün Güreş Takımı başarıya doymuyor. Edirne’de düzenlenen 660. Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde rakiplerinin karşısına çıkan Kadir Güleşen, 395 sporcunun performans sergilediği Küçük Orta Küçük Boy’da final maçını oynayan güreşçimiz oldu. Güleşen, ikincilik elde ederek gümüş madalya kazandı.

Güreşçilerimizden Bedirhan Efe Koçyiğit ise 120 güreşçinin yarıştığı Minik 2 Boy’da yarı finale kadar yükselerek 3.lüğü elde etti. Gümüş ve Bronz madalyayı Çankırı’ya kazandıran güreşçilerini tebrik eden Antrenör Seyfettin Karadeniz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek güreş sporunda Çankırı’nın yeni isimlere ve başarılara ev sahipliği yapacağını sözlerine ekledi.



