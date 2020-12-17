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İki tekerlekli taşıt ihracatı kasımda da hız kesmedi

Türkiye'deki bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet üreticileri, kasımda 52 ülkeye 10 milyon 890 bin dolarlık satış gerçekleştirdi.
İki tekerlekli taşıt ihracatı kasımda da hız kesmedi

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından iki tekerlekli taşıt imalatçıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen yılı oldukça verimli geçiriyor.

Sektörde faaliyet gösteren firmaların geçen ayki ihracatı, Kasım 2019'a göre yüzde 79,17 artışla 6 milyon 78 bin dolardan, 10 milyon 890 bin dolara yükseldi.

Ocak-kasım döneminde ise 115 ülkeye ihracat yapan sektör temsilcilerinin 11 aylık dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,18 yükselerek 86 milyon 148 bin dolar oldu.

Türkiye'den kasımda en fazla iki tekerlekli taşıt ihracatı Avrupa'ya yapıldı.

Geçen ay ürün gönderilen ilk 15 ülkeden 13'ünü Avrupa ülkeleri oluştururken, listenin ilk sırasında "bisiklet ülkesi" olarak nitelendirilen Hollanda yer aldı. Bu ülkeye kasımda gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 104,57 artarak 1 milyon 933 bin dolara ulaştı.

İkinci sıradaki Fransa'ya dış satım yüzde 89,26'lık artışla 1 milyon 770 bin dolar, üçüncü İspanya'ya da yüzde 118,17 yükselişle 1 milyon 653 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Bulgaristan'a ciddi ihracat artışı
Sektör temsilcilerinin geçen ay Finlandiya'ya yaptığı ihracattan 1 milyon 342 bin, İtalya'ya gerçekleştirdiği dış satımdan ise 1 milyon 330 bin dolar gelir elde edildi.

İki tekerlekli taşıt üreticilerinin Bulgaristan'a ihracatında da artış dikkati çekti. Bu ülkeye dış satım, Kasım 2019'a kıyasla yüzde 1167 artarak 39 bin dolardan, 500 bin dolara çıktı.

11 aylık süreçte ise ilk sıradaki Hollanda'ya 14 milyon 42 bin, ikinci Finlandiya'ya 12 milyon 159 bin, üçüncü Fransa'ya 10 milyon 860 bin dolarlık ürün gönderildi.

- Bisiklet, mopet ve motosiklet imalatçıları, Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen 2020'deki ihracat performansıyla dikkati çekiyor
- Kasımda geçen yılın aynı ayına göre dış satımı yüzde 79,17 artıran sektör, yılın 11 aylık döneminde ise yüzde 53,18 ihracat artışı kaydetti
- "Bisiklet ülkesi" olarak nitelendirilen Hollanda, yılbaşından bu yana en çok ürün satılan pazar oldu

Kaynak: Haber Kaynağı
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