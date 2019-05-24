İki ülke birden camilere saldırı: Patlamalarda 2 ölü, 28 yaralı

Pakistan'da Cuma namazı sırasında Rehmanya Camii'nde bir patlama meydana geldi. Patlamalarda 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Öte yandan Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir camide yaşanan patlamada ise cami imamı hayatını kaybederken 16 kişi yaralandı.

Başkent Kabil’de bir camiye yerleştirilen bomba patladı. Patlamada cami imamı hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, imam Maulvi Paihan’ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan Pakistan'da da benzer bir patlama meydana geldi. Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Quetta şehrindeki Peştun Abad bölgesindeki Rehmanya Camii'nde Cuma namazı sırasında bir patlama meydana geldi.

Yetkililer tarafından ölü ve yaralılar ile ilgili açıklama gelmezken yerel kaynaklara göre patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.

Polis müfettiş yardımcısı Abdful Razzak Cheema'nın yaptığı açıklamaya göre patlamada 7 kişi yaralandı. Patlamanın sebebiyle ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmezken saldırıları henüz hiçbir örgüt üstlenmedi.