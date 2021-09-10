İki yaşındaki kızını yangın anında 4. kattan aşağı attı! O anlar kamerada

Afyonkarahisar’da 5 katlı binada çıkan yangında dumanı görüp girdiği şok sonrası kendisini ve 2 yaşındaki çocuğunu 4. kattan aşağı atarak kurtarma girişimi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar Dörtyol Mahallesi'nde bulunan TOKİ Gazeteciler Sitesi 7'nci Blok'ta yangın çıktı. Bodrum kattaki elektrik panosunda başlayan ve yan taraftaki temizlik malzemelerinin bulunduğu odaya sıçrayan yangın nedeniyle apartman boşluğu dumanla dolarken, aşağı inmekte zorlanan apartman sakinleri dairelerinin balkonlarına çıkmak zorunda kaldı. İhbar sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KIZINI BATTANİYENİN ÜZERİNE BIRAKTI

Ekiplerin gelmesini beklerken panikleyen Sultan Gümüş, diğer bloklarda bulunan komşularının yönlendirmesi sonrası kızı 2 yaşındaki Sultan Asel Gümüş'ü 5'inci kat balkonundan komşuların aşağıda açtığı battaniyenin üzerine bıraktı. Komşuların battaniyeyle tutmayı başardığı Sultan Asel Gümüş yara almadan kurtuldu. Sultan Gümüş ise aynı şekilde aşağıya atladığı sırada battaniyenin yırtılması nedeniyle yere düştü. Vücudunda kırıklar oluşan Sultan Gümüş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne götürülerek, ameliyata alındı. Annesinin battaniyenin üzerine attığı Sultan Asel Gümüş de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Daha sonra olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri binada mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlattı. Yangın sırasında panikleyip, 4'üncü kattan giriş kapısının üzerindeki teras kısmına atlayarak kurtulmaya çalıştığı sırada yaralanan bir kadın da itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınarak dışarı çıkarıldı. Ambulansa konulan yaralı kadın hastaneye götürüldü. Diğer ekipler binada mahsur kalanları yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından tahliye etti. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve yaralanan 5 kişi daha hastaneye başvurdu. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle bodrum kattaki yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

ÇOCUĞUNU BATTANİYENİN ÜZERİNE ATTIĞI ANLAR KAMERADA

Afyonkarahisar'da 5 katlı bir binanın bodrumunda çıkan yangında merdiven boşluğuna dolan duman nedeniyle dışarı çıkamayan ve ekiplerin gelmesini beklerken panikleyen Sultan Gümüş’ün kızı 2 yaşındaki Sultan Asel Gümüş'ü 5'inci kattan, aşağıda komşuların açtığı battaniyeye bıraktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde duman çıkan pencereden çocuğunu sarkıtan Sultan Gümüş’ün bir süre bekledikten sonra, çocuğu çevredekilerin bağrışları arasında boşluğa bıraktığı anlar yer aldı. Kendisi de aynı şekilde battaniyenin üzerine atlayıp, ağır yaralanan Sultan Gümüş’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sultan Gümüş'ün atlama anları ise kamerada yer almadı.

'BATTANİYEYİ GERDİK ÇOCUĞU ATTI, TUTTUK'

Olayın görgü tanıklarından Ömer Caymaz, "Bir anda baktım ses geliyor. Dedim ‘gireyim şuraya’, baktım alev çoğalınca, duman çoğalınca giremedim. Dışarıdan müdahale etmeye çalıştık. Şuraya battaniyeyi serdik, yukarıdan çocuğu atsın diye. Battaniyeyi gerdik çocuğu attı, tuttuk. Annesi de atlamak istedi, atladı. Tabii ki o da battaniyeye vurdu ama biraz hızlı atladığı için yere vurmuş oldu. Hızlı atlayınca dışarı sarktı" dedi.

'KATLARDA OLAN VATANDAŞLARIMIZ VARDI'

Gazeteciler Sitesi’nin yöneticisi olan Ayhan Duymuş da olaya ilişkin gördüklerini anlattı. Sultan Gümüş'ün 5. kattan atlaması sonrası olay yerine geldiğini kaydeden Ayhan Duymuş, "Biz itfaiyecilerle beraber bodrumun yangın olan kısmına gittik. Orada alevler yükseldiğini gördük. Hatta orada itfaiyecinin biri rahatsızlandı, dışarı çıkartıldı. Olaya müdahale edildi. Yarım saat içinde yangın söndürüldü. Sonra biz artık katlara koştuk, evlerde olan vatandaşımız var mı diye. Katlarda olan vatandaşlarımız vardı. Onları itfaiyeyle aşağıdan çıkardık" diye konuştu.