İkinci adres Mamak Şafaktepe

İlki Etimesgut’ta hizmete giren, kadın kooperatifleri ve yerli birliklerin ürünlerinin satışa sunulduğu Başkent Market’in ikincisi Mamak Şafaktepe’de açıldı.

Yerli birlikler ve kadın kooperatiflerinin ürettiği doğal ürünleri aracısız bir şekilde tüketicilere ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde açtığı Başkent Market’leri Ankara’nın dört bir tarafında yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Şafaktepe Mahallesi Mamak Caddesi No:59/B adresinde Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu tarafından açılışı gerçekleştirilen Başkent Market’e vatandaşlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKENT MARKET ŞAFAKTEPE’DE KAFESİYLE BİRLİKTE HİZMET VERECEK

Turşudan ete, sebze ve meyveden kişisel bakım ürünlerine kadar Başkent’teki yerli üreticilerin ürünlerini satın alan Halk Ekmek, Mamak Şafaktepe’de kafeteryasıyla birlikte hizmete açtığı Başkent Market’te kendi ürettiği ürünleri de Başkentlilerle buluşturacak.

Yeni konseptiyle daha da beğenilen ve vatandaşlardan tam not alan Başkent Market, bakkal ve küçük esnafla haksız rekabetin oluşmasının da önüne geçiyor.

HEM YERLİ ÜRETİCİYE DESTEK HEM DE VATANDAŞIN BÜTÇESİNE

Kırsal kalkınmayı destekleyerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı ve özellikle de kadın kooperatiflerinin gelişmesini amaçladıklarını söyleyen Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, Şafaktepe Başkent Market açılışına katılarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın başlattığı üreticiden tüketiciye sloganı kapsamında Ankara kırsalının kalkınması için 2. marketimizi Mamak Şafaktepe’de açtık. 2 birlik, 13 kooperatif olmak üzere ürünlerin tamamı Ankara’nın yerli üretimleri. Kooperatiflerin ürettiği 450 kalem sağlıklı, kaliteli ve birinci sınıf gıdaları Ankara halkının hizmetine sunuyoruz. Biz marketlere ve esnafa rakip değiliz. Biz çiftçinin malını tüketiciyle buluşturup, Ankara kırsalını kalkındırmak istiyoruz.”

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve ürünlerini severek tükettiği Başkent Market’in sayısını bir iki ay içinde 6’ya çıkaracaklarını açıklayan Velioğlu, şöyle konuştu:

“Kooperatiflerimizden yaklaşık 5 milyon TL’lik alışveriş yaptık. Kooperatiflerden iteğimiz istihdamı daha da artırmaları. Şafaktepe’de hizmete giren Başkent Market’in alanı oldukça büyük. Bu alan 700 metrekare olduğu için kafeterya konseptini de içine aldı. Böylelikle Halk Ekmek’in kendi ürettiği ürünlere de yer verdik. Vatandaş gelip yiyip içip dinlenecek ve alışverişini yapıp gidebilecek. Meyve ve sebze satışı da yaparak Ankaralıların pahalı sebze meyve tüketmesine engel olacağız.”

KADIN KOOPERATİFLERE NEFES OLAN MARKET: BAŞKENT MARKET

Ankara’nın ilçelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatif başkanları ve üreticileri Başkent Market’in raflarında kendi ürettikleri ürünleri görmekten mutlu olduklarını belirterek, Başkan Yavaş’a verdiği destek için şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Polatlı Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İklime Yaşar: “4 yıldır sarma ve baklava üretiyoruz. Başkent Market kendimizi tanıtmamıza ve ürünlerimizi daha fazla kitleye yaymamıza vesile oldu. Gönül rahatlığıyla insanların tüketeceği ürünler bunlar. Ürettikçe daha çok güçleniyoruz daha çok cesaretlenip diğer kadın kooperatiflerine örnek oluyoruz. Bizi fark eden Mansur Başkan’a çok teşekkür ederim. Tüm kadın kooperatiflerini bir araya toplayarak bize istihdam kapısı açması bizi çok memnun ediyor.”

-Çubuk Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Müdürü Ayşe Porat: “3 aylık yeni kurulan bir kooperatifiz. şebit yufka, marmelat ve kahvaltılık ezme ürünlerimiz mevcut. Başkent Market ile tanışmaktan çok mutluyuz, Mansur Başkan’ın bu projesi bize can suyu oldu.”

-Afşar Balam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Dr. Figen Ar: “Üretimlerimizi minimum karbon ayak izi ve sıfır atık prensibi ile yapıyoruz. Elektriğimizi güneş enerjisinden sağlıyoruz. Atıklarımızdan da solucan gübresi yapıp tekrar tarımda kullanıyoruz. Bir mutfakta üretilen her şeyi üretiyoruz. Başkent Market’ler ülkemizde çok önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Kırsaldaki kadın emeğini ekonomiye yansıtıyor. Kadınlarımız para kazanarak sosyal bir hayat elde ediyor. Büyükşehir Belediyesine ve Mansur Başkan’a çok teşekkür ediyoruz.”

- Güdül Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Bahriye Süer: “Kadınlara nefes olsun diye bu kooperatifi kurduk. Başkent Market için çeşitli ürünler üretiyoruz. Hem ilçemizin tanıtımı hem de kadınlara iş alanı oluşması açısından Başkent Market’in kurulması bize çok fayda sağladı. Bu projeyi başlattığı için Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da çok teşekkür ediyorum.”

-Kızılcahamam Yaban Obası Kooperatifi Başkanı Elif Yılmaz: “12 kurucumuzla birlikte 1 yıldır gıda üretiyoruz. Başkent Market’te şebit, erişte ve tarhanaları kadın gücüyle üreticiden tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle de kadınların çalışma gücü iki kat artmış oldu. Evde oturan kadınlar bu sayede iş imkanı buldular ve gayretle çalışıyorlar. Bu nedenle çok mutluyuz ve teşekkür ediyoruz.”

-Kalecik Hanımeli Kadın Kooperatifi Başkanı Nuray Seymen: “Kalecik bölgesine ait ürünlerimizi üretip Başkent Market’e satılmak üzere veriyoruz. Ürünlerimiz arasında erişte, kalecik üzüm pekmezi, kalecik karası üzüm yaprağı, 4 çeşit sirke mevcut. Kapasitemizi her geçen gün artırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kadınlar adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Şafaktepe Başkent Market’e ilk gün alışveriş yapmaya gelen vatandaşlardan Kibar Soyulmaz, marketi modern tarzıyla çok beğendiğini belirterek, “Mamak bölgesine bu hizmeti getirdiği için Mansur Başkan’a teşekkür ediyorum. Mansur Başkan’ın projelerini yakından takip ediyorum ve kendisini kutluyorum. Doğal ürünlere Başkent Market aracılığıyla ulaşabilme imkanı çok güzel” dedi.