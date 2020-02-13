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İkinci Çiftlik Bank olayı: İzmirli tosuncuk yakalandı

Çiftlik Bank dolandırıcılığının ardından ikinci bir vakıa İzmir'de yaşandı. Epitelyum şirketi adı altında "çok yatır çok kazan" sloganıyla 30 bin kişiyi dolandırdı!
İkinci Çiftlik Bank olayı: İzmirli tosuncuk yakalandı

Çiftlik Bank'la binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'dan sonra ikinci bir dolandırıcılık olayı da İzmir'de yaşandı. 30 bin kişiyi dolandıran Atakan A. Gürcistan'da yakalandı.

İzmir'de "çok yatır, çok kazan" sloganıyla kurduğu şirket üzerinden yaklaşık 30 bin kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan şüpheli, Gürcistan'da gözaltına alındı.Saadet zinciri yöntemiyle dolandırıcılık yapan Atakan A'nın Gürcistan'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, bu ülkedeki güvenlik güçleriyle irtibata geçti.

Atakan A'nın Batum'da bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen ortak operasyonda gözaltına alınan şüphelinin Türkiye'ye iade sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

ÇOK PARA VAADİ İLE 30 BİN KİŞİYİ DOLANDIRDI!
"Epitelyum internet reklamcılığı" olarak bilinen ve yüksek kâr payı vaadiyle Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin vatandaştan 10 milyon liranın üzerinde parayı hesabına aktardıktan sonra yurt dışına kaçtığı tespit edilen Atakan A'nın, Türk makamlarının başvurusu üzerine bir süreden beri kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

Kamuoyunda "İkinci tosuncuk vakası" olarak bilinen olayda, "çok yatır çok kazan" sloganı ile kandırılan vatandaşlara belli bir ücret karşılığında "reklam paketi" satılıyor ve yüksek kâr vaadinde bulunuluyordu.

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