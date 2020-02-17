İkinci el, altın çağını yaşıyor

Nokta Kompotest sahibi Bekir Kılıç artan fiyatlara rağmen araç test merkezlerinde yoğunluk yaşandığını belirterek, “İkinci el otomotiv sektörü altın çağını yaşıyor. İkinci ele yatırım altın ve dövizden daha çok kâr getiriyor” dedi.

Yenimahalle Macun Mahallesi’nde bulunan Nokta Kompotest Araç Test Merkezi sahibi Bekir Kılıç son günlerde ikinci el fiyatlarının artmasına rağmen araç test merkezlerinde yoğunluk yaşandığını, ikinci el otomotiv sektörünün altın çağını yaşadığını belirtti. Vatandaşların en çok 35 ila 85 bin lira arasındaki araçlara talep gösterdiğini kaydeden Kılıç, “Fiyatlar neredeyse iki katına çıktı. Piyasa son 3 aydır çok hareketli ve canlı. Şu an ikinci el araca yatırım yapmak altından daha değerli. İkinci el araca yatırımın döviz ve altından daha fazla getirisi var” dedi.

ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

Kılıç, “Geçtiğimiz yıl artan faizler ikinci el sektörünü vurmuştu. Son 3 ay içerisinde ise kredi faizlerinin düşmesi, ÖTV indirimi, yeni sıfır araçların piyasaya sürülmesi fiyat artışına neden oldu. 50 bin liralık bir araç son üç ay içerisinde 65-80 bin lira bandına kadar yükseldi. Burada sıfır araçların fiyatlarının artmasının da etkisi var. Sıfır araçlarda artan fiyat vatandaşı ikinci el araca yöneltti. Şu an ikinci el araca yatırım yapmak altından daha değerli. Döviz ve altından daha fazla getirisi var. Son 3 aydır da ikinci el otomotiv sektörü altın çağını yaşıyor” dedi.

FİYATLAR NEREDEYSE 2 KATINA ÇIKTI

“Ev alamayan araba alıyor. Bu ticaretten her türlü vatandaş kârlı çıkıyor” diyen Kılıç, “Çünkü ikinci el büyük kar getiriyor. Bu fiyatlar bizleri de şaşırtıyor. Neredeyse fiyatlar geçen yıla göre 2 katına çıkıyor. Sirkülasyon çok büyük. Sürekli alım satım oluyor. Piyasa hareketli ve canlı.”

HATASIZ ARAÇLAR RAĞBETTE

Her zaman olduğu gibi, “Hatasız, boyasız araçlar daha çok rağbet görüyor. Şasesi, tavan ve direkleri ile oynanmış araca kimse rağbet göstermiyor. Alanında elinde kalıyor. Araç düzgünse, kilometresi az ise, yaşına göre boya takıntısı da yapmamak gerekiyor, binilebilir. Ticari amaçla bakanlar tabi ki, boyası olmasın, değişen olmasın, kilometresi düşük olsun diyor. Ama bazı alıcılar boyaya çok takılmıyor.”

35 BİN İLE 85 BİN ARASINA RAĞBET

“Her aracın bir değeri vardır. Kaza yapmamış bir araç diğerlerine göre daha değerlidir. Aynı marka aynı model bir aracı 80 bin liraya alıyorsanız üstünde kaza olan aynı model aracı 50 bin liraya da alabilirsiniz. Şu günlerde ise 35 bin ile 85 bin lira arasındaki araçlar çok alınıp satılıyor” diye konuştu.

ARAÇ ALIMI ÖNCESİ DİKKAT

Araç alacak vatandaşlara uyarılarda da bulunan Kılıç, araç alımı öncesi en önemli konunun oto ekspertiz seçimi olduğunu belirtti. “Araç alacak vatandaşlar öncelikle alacakları araçları kontrol ettirecekleri oto ekspertizi iyi araştıracaklar” diyen Kılıç şu ifadeleri kullandı, “Çağımız bilgiye kolay ve hızlı erişim çağı. Araç alacaklar önce internetten gidecekleri oto ekspertiz hakkındaki yorumları okuyacaklar. 100 yorumdan 75’i iyiyse kesinlikle oradan başka bir yere gitmeyecekler. Geri bildirim burada çok önemlidir.

BELGE VE İŞ AHLAKI ÖNEMLİ

“Özellikle akredite olmuş, TSE ve mesleki yeterlilik bilgisi olan, bütün ustalarının ustalık belgelerini gelen müşteriye gösterebilen yerlere gitsinler. Her TSE belgesi olan bu işi iyi yapıyor anlamına gelmez. Merdiven altı yerlerden uzak dursunlar. Bazı şarlatanlar iş yapamadıkları için sosyal medyaya video çekerek algı oluşturmaya çalışıyorlar. O tarz yerlere de dikkat etsinler, önemli olan geri bildirimlerdir. Gittikleri yerde belgeleri görmek istiyorum desinler. Birçok insanın bu yüzden canı yanıyor.”

HATA OLABİLİR

Kompo testlerin hata yapma olasılığı var mı? sorusuna ise, “Hata yapılabilir, kimse dört dörtlük olamaz ama biz 10 yıldır bu işi yapıyoruz, hiç kimse gelip de hata yaptınız diyemez. Çünkü biz patron olduğumuz halde ustalarımızla beraber çalışıyoruz. Hata yapma şansımız yok. Bu işin hem akademik hem uygulama eğitimini almış insanlarız” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA