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İkinci el araç almak için ucuzluk bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, bugünlerde ikinci el araç piyasasında fiyatların düşmesine yönelik beklentinin aksine artışlar görülebileceği uyarısında bulundu.
İkinci el araç almak için ucuzluk bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, AA muhabirine, Türkiye'de geçen yıl mart ayında başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların yatırımlarını ertelemesinin birçok sektörü etkilediğini söyledi.

Salgın bahanesiyle geçen sene ikinci el araç fiyatlarının yükselmesinin ardından yılbaşından itibaren piyasanın çok ciddi duraklama dönemine girdiğini vurgulayan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda piyasada tam ikinci el araç alma zamanı. İkinci el araç fiyatlarında insanların düşüş beklentisi var. Çünkü insanları o havaya sokmaya çalışıyorlar. İkinci elde ciddi düşüş olmaz. Bizim düşüş yapabilmemiz için önce sıfır araçların fiyatlarının düşmesi lazım. Son aylarda dolarda yaşanan düşüşlere rağmen sıfır araçların fiyatlarında düşme olmadığı gibi daha çok arttı. Zamlanan bir malın ikinci elinin ucuzlaması dünyanın hiçbir yerinde görülmüş şey değil. Araç alacaksanız hemen alın. Doğru yerden ve doğru ekspertizlere göstererek alın. Paranızı satış işlemi tamamlanmadan önce karşı tarafa vermeyin. Fiyatlar düşecek diye söyleyenlere inanmayın. Çünkü bu işi temsil eden kişi ve kurumlar bellidir. Sokaktan geçen bir insanın verdiği beyanat sizi yanıltır. Gün mal edinme günüdür."

"Aracın sezonu kalmadı, sürekli ihtiyaç haline geldi"
Yanık, taşıtların hayatın en önemli ve vazgeçilmez bir objesi haline geldiğini ifade etti.

Yazın tatil hazırlığı yaparken ya da bayram yaklaşıyor diye araç alma devrinin kapandığına dikkati çeken Yanık, "Eline para geçen ve araba almayı düşünenler hemen alsın. Aracın sezonu kalmadı, sürekli ihtiyaç haline geldi. Malum koronavirüs nedeniyle artık insanlar toplu taşıma araçlarından ziyade kendi araçlarını kullanır oldu. Bu açıdan da araçlar daha bir önem kazandı. Parası olan herkes araç almaya yöneliyor." dedi.

Hakan Yanık, tüketicilere internette fiyat araştırması yapmalarını, galerileri ve oto pazarlarını gezerek araç satın almalarını önerdi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını ertelememesi gerektiğine dikkati çeken Yanık, şöyle konuştu:

"Şu anda ikinci el otomobil sektörü normal seyrinde gidiyor ve yükselmeye meyilli gözüküyor. Biz galerici esnafı olarak yükselmeyi kesinlikle tasvip etmiyoruz. Çünkü en büyük zararı biz görüyoruz. Örneğin, 30 bin liraya sattığımız aynı özellikteki arabayı daha sonra 40 bin liraya alıyoruz. Vatandaşlarımızın zarar görmemesi için ticaretini bekletmeden bir an önce yapmasını tavsiye ediyorum. Fiyatlarda düşme olacağını zannetmiyorum. Piyasanın gidişatı o yönde."

Alıcılara internet üzerinden pazarlık yaparak para göndermemesi uyarısında bulunan Yanık, bu konuda mağduriyet yaşayanlar olduğunu sözlerine ekledi.

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