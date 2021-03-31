İkinci el araç fiyatları yüzde 20 düştü

ANODER Başkanı İlkay Kalkan, sıfır kilometre araçlarda çeşitli kampanyaların başlatılması ile ikinci el araç fiyatlarında yüzde 20’lik bir düşüş yaşandığını söyledi. Kalkan Ramazan’dan sonra ise fiyatların yeniden yükselişe geçebileceğini kaydetti.

Ankara Oto Galericileri Derneği (ANODER) Başkanı İlkay Kalkan ikinci el araba fiyatlarındaki son durumu gazetemize değerlendirdi. Geçtiğimiz yıla göre ikinci el araçta fiyatların yüzde 20 düştüğünü belirten Kalkan, ikinci el araca talebin azalması ve geçtiğimiz yılın sonunda yapılan sıfır araba kampanyalarının neden olduğunu söyledi. Öte yandan Kalkan, geçtiğimiz yıl bir anda yükselen fiyatların kendilerinin kontrolünde olmadığını, piyasaya dışarıdan girenlerin ve internetin hakim olduğunu söyledi. Kalkan, bu yıl galerici esnafının sektöre tekrar yön verici konuma geldiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

RAMAZAN’DAN SONRA TALEP ARTAR

“Geçtiğimiz yıl araba fiyatları geriledi. Özellikle Kasım ve Aralık ayından itibaren ikinci ele talep azaldı, sıfır arabaların kampanya satışları oldu ve piyasaya sıfır araba girdi. Ayrıca faizler yükseldi tüm bunlar fiyatların ortalama yüzde 20 düşmesine neden oldu. Ramazan’ın 15’inden sonra bayramla birlikte fiyatların artacağını piyasanın hareketleneceğini düşünüyorum. Hafta sonu kısıtlamaları bir miktar işlerde düşüşe neden olur. Önümüzdeki süreçte döviz bu şekilde yükselirse sıfır araçların fiyatı yükselir bu da ikinci elde fiyatların artmasına neden olabilir.”

“GEÇEN YILKİ FİYATLARDAN MEMNUN DEĞİLDİK”

“Geçen sene fiyatlar arttı fakat biz çok memnun değildik. Bizim etkimiz yoktu. Alım gücümüz düştü. Geçtiğimiz yıl galeri dışında internet ve piyasaya dışardan girenler araçların fiyatlarını belirledi. İnsanlar otomobili kısa vadede yatırım aracı olarak gördü. Ve aldığından çok yüksek fiyata ilana koydu ve sattı. Piyasayı biz yönlendiremedik. Şu anki gelinen noktada memnunuz. İnsanlar tekrar galeriye dönmeye başladı. Şu anda fiyatı belirlemeye başladık. Kontrol etmeye başladık. Mesleğimizin dışındaki insanlar da piyasadan çekilince rahatladık. Şu an işlerimiz normal diğer pek çok sektöre göre daha iyi durumdayız.”

“SIFIR ARABADA ÇİP SIKINTISINI DUYUYORUZ”

“Sıfır arabalarda çip sıkıntısı olacak üretim olmayacak gibi duyduğumuz ve tedirgin olduğumuz noktalar var. Bazı görüştüğümüz markalar belirli modellerde çip sıkıntısı olduğunu ve uzun süre bir bekleme süresi veriyorlar. Eğer böyle olursa ikinci el araba fiyatları tekrar artışa geçebilir.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA