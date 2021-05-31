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İkinci el araç fiyatlarındaki artış sigorta fiyatlarını değiştirdi

İkinci el otomobil fiyatlarında yaşanan fiyat artışı trafik sigortası fiyatlarının da artışına neden oldu.
İkinci el araç fiyatlarındaki artış sigorta fiyatlarını değiştirdi

Araç fiyatlarında yaşanan ani artışların sigorta fiyatlarını değiştirdiğini söyleyen, İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "İkinci el araç piyasasında yaşanan fiyat artışları tamamen çarpan etkisi ile sigorta fiyatlarına da yansıyor." dedi.

Trafik sigortası yapılırken birçok etken fiyat değişimine sebep oluyor. Bunların en başında ise aracın değeri geliyor. Son dönemde ikinci el piyasasında yaşanan fiyat artışı sigorta fiyatlarını da etkiledi.

'SIFIR ARAÇLARIN SİGORTA PRİMİ DAHA DÜŞÜK'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "İkinci el araç fiyatları yükseldiği için ona endeksli sigorta fiyatları da artış gösterdi. Sıfır arabalarda ise durum daha farklı. Sıfır araçların sigorta primleri daha düşük. Sigorta şirketleri sıfır araçlara düşük primli fiyat veriyor. Nedeni ise sıfır araçlarda kaza oranı çok düşük. Vatandaş yeni aldığı için çok daha dikkatli kullanıyor." dedi.

"FİYATLAR DEVAMLI GÜNCELLENİR"

Sigorta fiyatlarının belirlenmesinde araç değer listesinin baz alındığını söyleyen Bağcı, "İkinci el bir araca sigorta için fiyat verilirken, araç değer listesi baz alınır. Bir diğer adıyla piyasa rayiç değeri baz alınır ve bu fiyatlar devamlı güncellenir." ifadelerini kullandı.

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