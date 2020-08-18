İkinci el bereketi, esnafın yüzünü güldürdü

İkinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik Başkent Sanayii’nde esnafının yüzünü güldürdü. Pek çok esnaf pandemi süreci sonrası bu yoğun işlerden memnun olduklarını belirtti.

İkinci el otomobil piyasasının hareketli olması Şaşmaz Başkent Sanayii’nde esnafın yüzünü güldürüyor. İkinci elle birlikte pek çok dükkânda işler pandemi sonrası tekrar arttı. Gazetemize piyasayı ve işlerin durumunu değerlendiren Yücel Anahtar İşletme Sahibi Uğur Ayyıldız, “Sanayide şu an işlerimiz iyi. Pandemi sonrası hareketli başladık. İkinci el satışları esnafa olumlu yansıyor” ifadelerine yer verdi. Ayyıldız son günlerde yaşanan döviz hareketliliği ve hastalık sürecinde yaşanan üretimin aksaklıklarının fiyatları yükselttiğinin de altını çizdi.

HASTALIK VE KUR BİR ARAYA GELDİ

Pandemi sürecinde Çin’den gelen ithal malların üretiminde yaşanan aksaklığın ve son günlerdeki döviz kurundaki hareketliliğin fiyatları olumsuz etkilediğini ifade eden Ayyıldız, “Döviz kuru nedeniyle fiyatlar sürekli değişiyor bu üretimi olumsuz etkiliyor. Bir de hastalık sürecinden dolayı üretimde azlık var. Fiyatlarımız anormal şekilde arttı. Aldığımız ürünün fiyatı döviz ve hastalıkla birlikte adeta uçtu. Fakat ben bunu müşteriye yansıtamıyorum. Kardan zarar ya da emekten veriyoruz. Geçtiğimiz aylarda müşterimize kampanya yapmıştık o fiyatlarda kaldık geri yükseltemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

İKİNCİ EL HAREKETLİLİĞİ ESNAFI CANLANDIRDI

Ayyıldız ikinci el piyasasında yaşanan hareketliliğin sanayi esnafına olumlu yansıdığını ifade ederek, “İkinci el piyasasının hareketli olması genel olarak sanayideki hareketliliği artırdı. Bilinçli müşteriler araçlarını yeni aldıklarında bakımlarını yaptırıyor eksiklerini gideriyor. Bizim sektörde ikinci elin faydası yedek anahtar üzerinden oldu. Otomobil alıp satıcıları arabayı satarken yedek anahtarın olup olmamasına özen gösteriyor. Ya da müşteri aracı teslim aldıktan sonra anahtarı değiştirmek istiyor. Şu an işlerimiz iyi. Zaten siz işinizi iyi yaparsanız iş yaparsınız” sözlerine yer verdi.

BU SÜREÇTE DİKKATLİ OLMAK LAZIM

İşlerin açıldığını ancak yine de hastalıktan dolayı piyasayı tam kestiremedikleri için kontrollü şekilde hareket ettiklerini ifade eden Ayyıldız, “Devletten destek almadık. Açıkçası sürecin ne olacağını çok bilmiyoruz. Esnaf ikinci bir dalga gelmesinden de korkuyor. Pandemi sürecinde yine karnımızı doyuracak kadar iş yaptık. Fakat sonuç olarak alınacak para da bir borç demek. Onu geri ödemek var. O yüzden ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Bu süreçte dikkatli olmak lazım” diye konuştu.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA