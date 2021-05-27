  • BIST 1.425
  • Altın 514,705
  • Dolar 8,4277
  • Euro 10,2934
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 27 °C
»

İkinci el cep telefonunda yeni dönem! Yürürlüğe girdi

Bakan Varank, "Cep telefonu yenileme merkezleri için standardı belirledik. Standardımız Ticaret Bakanlığı ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanarak yürürlüğe girdi ve belgelendirme işlemlerine başladık." dedi.
İkinci el cep telefonunda yeni dönem! Yürürlüğe girdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu kapsamda cep telefonu yenileme merkezleri için standartlar belirlendiğini belirterek, "Standardımız, Ticaret Bakanlığı ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanarak yürürlüğe girdi ve belgelendirme işlemlerine başladık. Şu ana kadar 7 firma yetkili yenileme merkezi olmak üzere başvurularını yaptı. Bir firmamız eksiklerini tamamlayarak ilk yetkili yenileme merkezi olmaya hak kazandı." dedi.

İKİNCİ ELDE GÜVENİRLİK ARTACAK

Varank, açıklamasında şunları söyledi:

"Ürün yenileme alanındaki bu ilk standart, bundan sonra ülkemizde her türlü kullanılmış elektrik-elektronik ürünün ekonomiye tekrar kazandırılmasının yolunu açacak. Böylece hem ekonomik bir değer oluşacak hem de kullanıcıların ikinci elde güvenli ürünlere erişmesi kolaylaşacak."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın yakıt tankında 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi27 Mayıs 2021 Perşembe 10:57
  • Bakan Varank'tan muhalefete 'sokak kabadayısı' eleştirisi27 Mayıs 2021 Perşembe 10:48
  • Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın yakıt tankında 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi27 Mayıs 2021 Perşembe 10:47
  • Kuruyan çaydaki balıklara itfaiyeden 'can' suyu27 Mayıs 2021 Perşembe 10:41
  • Yaprak ve ağaçlar, tuvale dönüştü27 Mayıs 2021 Perşembe 10:39
  • Fıstıkta gelecek yıl için endişelendiren haber27 Mayıs 2021 Perşembe 10:38
  • Adana’da 12 milyon kaçak makaron ele geçirildi27 Mayıs 2021 Perşembe 10:37
  • 'Güvenli Turizm' sertifikalı yatlara ilgi27 Mayıs 2021 Perşembe 10:36
  • 'Ansır Mağaraları' turizme kazandırılacak27 Mayıs 2021 Perşembe 10:35
  • Araç sahipleri dikkat! Kanun teklifine eklendi27 Mayıs 2021 Perşembe 10:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti