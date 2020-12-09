İkinci el düşüşte

İkinci el otomobil platformu arabam.com geçtiğimiz ayların ilan verilerini paylaştı. Bu verilere göre ikinci el araç piyasasın da yüzde dörtlük bir düşüş yaşanırken, en fazla ilan 50 bin ila 100 bin TL’lik araçlar için verildi.

Türkiye’nin ikinci el otomobil ilan platformu arabam.com, geçtiğimiz ayların ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına ışık tutacak istatistikleri paylaştı. Paylaşılan istatistiklere göre ikinci el piyasasında geçtiğimiz ay yüzde 4’lük bir düşüş yaşandı. En fazla ilanın 50-100 bin TL aralığındaki araçlar için verildiği görülen istatistiklerde vatandaşların, motor hacmi düşük ve kilometresi yüksek araçları tercih ettiği görüldü.

ARZ TALEP DENGESİ OLUŞTU

Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan pandemi süreciyle birlikte sıfır araçların temininde ve arzda yaşanan problemler, ikinci el araç fiyatlarına da etki etmiş, fiyatlar anormal bir şekilde yükselmişti. Buna rağmen yılın sonuna doğru arz -talep dengesi sağlanmaya başlanmış, Kasım ayında bu durum dengelenmişti. Bu denge, ikinci el araç piyasasına da yansıdı.

YÜZDE 35’İNDE DÜŞÜŞ VAR

Yılın son çeyreğinde artan fiyatların düşüşü ile ilgili oluşan beklentinin Kasım ayı sonunda gerçekleştiği görüldü. Kasım ayında arabam.com`da yayında olan ikinci el ilanların yüzde 35`inin, ilan sahipleri tarafından fiyatının yüzde 3 ila yüzde 4 aralığında düşürüldüğü gözlemlendi.

Kasım ayı boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, kilometre değerleri gibi temel verilerin analizi şöyle:

EN ÇOK İLAN VERİLEN KATEGORİLER

İlanların yüzde 73’ünü otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise yüzde 2’lik dilimde yer alıyor.

RENAULT 4 AYDIR BİRİNCİLİĞİNİ KORUYOR

Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında en çok ilan verilen marka olan Renault, Kasım ayında da %2’lik artış göstererek birinciliğini koruyor. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Fiat, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Mercedes Benz ve BMW izliyor.

EN FAZLA İLAN 2015 MODEL ARAÇLARDA

Kasım ayında en fazla ilan verilen araç model yılı yüzde 8,1 oranı ile 2015 model oldu. Bunu sırasıyla 2016, 2017 ve 2012 model araçlar takip etti. Bu yıllar arasındaki ilan sayılarının artışının Ekim ayındaki gibi devamı, bizlere sıfır kilometre araç fiyatında her ne kadar bir düşüş yaşansa da ikinci el ve yaşı daha genç olan araçlara yönelimin devam ettiğini gösteriyor.

MOTOR HACMİ KÜÇÜK ARAÇLAR TERCİH EDİLİYOR

Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1,6 altındaki motorların ikinci el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1,2 – 1,4 arası ve 1,4-1,6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor.

KİLOMETRESİ YÜKSEK ARAÇLARA İLGİ YÜKSEK

İkinci el ilan piyasasında 100 bin km üzerindeki araçlar Ekim ayında olduğu gibi Kasım ayında da daha çok görülüyor. 2020 yılında ikinci el araç fiyatlarındaki artışın etkisi ile daha uygun fiyatlı yüksek kilometreli araçlara talep devam ediyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA