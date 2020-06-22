İkinci el konut kredileri Yapracık'a yaradı

Başkent’te kamu bankalarının verdiği krediyle uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenlerin adreslerinden biri de Etimesgut Yapracık oldu. 2+1 daireler 130, 3+1 daireler 150 bin liradan alıcı bulurken, emlakçılar yoğunluğu gazetemize anlattı.

Kamu bankalarının ikinci el konut kredilerinde 0.74 oranından kredi vermesi ve taksitte 1 yıl erteleme imkanı sunması piyasadaki hareketliliği devam ettiriyor. Başkent’te uygun fiyata ev almak isteyenlerin adreslerinden biri de Etimesgut Yapracık oldu. Kredi öncesi 100-110 bin liraya satılan daireler kısa sürede pirim yaparak 130-140 bin liralara kadar çıktı. Vatandaşların yoğun talep gösterdiği bölgede gazetemize bilgi veren bazı emlakçılar, “Kredilerden sonra inanılmaz bir rağbetle karşılaştık. Çok kısa sürede daireler tükenme noktasına geldi” ifadelerine verdi.

3+1’LER 150 BİN CİVARINDA

Başkent’te vatandaşların krediyle uygun fiyata ev sahibi olmak istediği noktalardan olan Yapracık ’ta dairelerin fiyatları ise merkeze göre hayli uygun. TOKİ konutlarında 2+1 dairelerin fiyatları son 1 aylık dönemde 15-20 bin lira artış gösterse de şu an 120-130 bin lira civarında alıcı buluyor. Daha çok geniş ailelerin tercih etti 3+1 dairelerin fiyatları ise 150-160 bin lira arasında değişiyor. 400-500 bin liraların konuşulduğu şehir merkezindeki dairelere göre bu fiyatların uygun olması vatandaşı da bölgeye ciddi şekilde yöneltmiş durumda.

1 AYDA 10-20 BİN LİRA ARTIŞ GÖSTERDİ

Gazetemize konut sektöründe yaşanan yoğunlukla ilgili bilgi veren emlakçılar, “Kredilerin uygun oranlardan verileceğinin açıklanması üzerinde bu bölgede ciddi bir yoğunluk başladı. Devamlı olarak satılık daire konusunda talep alıyoruz. İnsanlar haklı olarak bu rakamlara bir ev sahibi olmak istiyorlar. Fiyatlar ortalama 10-20 lira arasında artış gösterdi. Buna rağmen talepte azalma olmadı. Burası 14 bölgeden oluşuyor ve binlerce konut var. Ancak talep öyle çok ki yeni bir ilan gelmediği sürece vatandaşa kalmadı dememiz gerekebiliyor” diye konuştu.

YATIRIMDAN ÇOK İHTİYACI OLAN ALIYOR

Genelde ihtiyaçtan vatandaşın ev sahibi olduğunu yatırım amaçlı az olduğunu belirten emlakçı esnafı, “Bu bölgede yatırım amaçlı alanlar çok fazla yok. Çünkü kısa vadede çok gelir getirecek ya da kirası çok yüksek olup kendini amorti edecek bir yer değil. Genellikle yeni evli çiftler, tek yaşayanlar ya da uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen ailelerin tercihi oluyor. Kiralar şu an için 2+1’lerde 500 lira, 3+1’lerde 650-700 lira civarında değişiyor. Tabi şu an kiralıktan çok satılık arayanlar var. Sanırım kredi oranları böyle düşük olduğu sürece hareketlilik devam edecek” ifadelerine yer verdi.



Erkal Erdoğan//İLKSAYFA