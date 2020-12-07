İkinci sayısı dijital ortamda

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘‘Başkent Bülteni’’nin ikinci sayısı Ankaralılarla buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve projelerinin yer aldığı ve Başkentlilerin severek takip ettiği ‘‘Başkent Bülteni’’nin ikinci sayısı yayımlandı.

Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve ilk sayısı 26 Ekim’de çıkan bültenin ikinci sayısı da Başkentlilerle buluştu. Metro ve EGO otobüslerinde dağıtılan bülten pandemi sürecinde ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi internet sayfasında dijital ortamdan da takip edilebilecek.

EVDEN ÇIKMADAN OKUYABİLECEĞİNİZ BÜLTEN: BAŞKENT BÜLTENİ

Aylık olarak yayımlanan ve 24 sayfadan oluşan bülten evden ya da iş yerinden okunabilmesi için dijital ortama taşınırken, karekod uygulamasıyla cep telefonlarından da okunabilecek.

Dünyanın herhangi bir yerinde de olsa tüm okuyucular, Büyükşehir Belediyesi internet sayfası https://www.ankara.bel.tr/bulten/2020/02.pdf adresinden ya da ‘‘Başkent Mobil’’ üzerinden belediye hizmet ve projelerini bülten sayesinde yakından görebilecek.