İkinci tanker krizi

İran, Hürmüz Boğazı'nda İngiliz bandıralı bir tankere el koyduklarını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoydu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Stena Impero adlı İngiliz petrol tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmemesi nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Birinci Bölge Birliği tarafından durduruldu."

Söz konusu tankerin, müdahalenin ardından yasal prosedürler için İran kıyılarına çekildiği bildirildi.

BİR TANKERE DAHA MÜDAHALE İDDİASI

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait ikinci bir petrol tankerine daha müdahale ettiği tahmin ediliyor.

Küresel deniz trafiğini izleyen Marine Traffic, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'na doğru gitmekte olan hareket halindeki Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerinin yönünü aniden İran kıyılarına çevirdiğini gösteriyor.

İngiltere'nin Norbulk Shipping şirketine ait petrol tankerinin durumuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran'ın Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Murad Afifipur, İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerinin İran'ın uyarılarını dikkate almadığı için durdurulduğunu söyledi.

Afifipur, İran devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, İngiltere'ye ait petrol tankerinin yapılan uyarıları dikkate alınmaması nedeniyle Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Limanı'na çekildiğini belirtti. Afifipur, şunları kaydetti:

"İngiltere'ye ait petrol tankerinin durdurulmasının nedeni, bulunduğu konumu gösteren sinyali kapatarak Hürmüz Boğazı'nda gemilerin kullandığı güzergaha aykırı bir yerden geçmesi ve İran'ın uyarılarını dikkate almaması."

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Limanı'ndan Suudi Arabistan'ın Cübeyl Limanı'na giderken Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından durdurulan İngiliz petrol tankerinde 23 mürettebatın bulunduğu aktarıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, akşam saatlerinde İngiltere bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale etmişti. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, ""Stena Impero adlı İngiliz petrol tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmemesi nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Birinci Bölge Birliği tarafından durduruldu." denilmişti.

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANLIĞI: DURUMU DEĞERLENDİRİYORUZ

İngiltere Savunma Bakanlığı, İran'ın, Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerini durdurmasına ilişkin daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını ve durumu değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Körfez'deki olayla ilgili acilen daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor ve durumu değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiliz hükümeti, olaya ilişkin, güvenlik bürokrasisinden yetkililerin de yer aldığı acil durum kurulu COBRA'yı topladı.

İngiltere Başbakanlığı ise olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

İran medyası, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerini durdurduğunu duyurmuş, "Stena Impero" adlı tankerin sahibi şirket de olayı doğrulamış ve irtibat kuramadığı tankerin İran'a doğru hareket halinde olduğunu açıklamıştı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda durdurduğu iddia edilen "Stena Impero" adlı İngiliz tankerinin ait olduğu şirket tarafından, tankere kimliği belirsiz araçların ve bir helikopterin yaklaştığı doğrulandı, tankerle irtibatın kesildiği bildirildi.

Stena Bulk and Northern Marine Management isimli şirketten yapılan yazılı açıklamada, "19 Temmuz'da İngiliz bandıralı Stena Impero tankerine Hürmüz Boğaz'ından geçtiği sırada uluslararası sularda İngiltere saatiyle 16.00 sıralarında kimliği belirsiz araçların ve bir helikopterin yaklaştığını doğrulayabiliriz. Şu anda kuzey istikametinde İran'a doğru hareket halindeki tankerle iletişim kuramıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tankerde 23 mürettebatın olduğu ve şirkete ulaşan herhangi bir yaralanma olayı bilsinin bulunmadığı kaydedildi.