İkincisi batıkent’te açıldı

Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren Başkent Marketler kadar Başkent Market Büfelerinin sayısı da her geçen gün artıyor. Koru Metro Durağı’ndan sonra ikinci Başkent Market Büfe Batıkent’te hizmete açıldı.

Kadın Kooperatifleri ve yerli üretici birliklerinin ürettiği doğal ürünleri aracısız şekilde Başkentlilerle buluşturan “Başkent Market”lerin sayısı artan talepleri karşılamak için her geçen gün daha da artıyor. Etimesgut, Mamak Şafaktepe, GİMAT, Kızılay ve ASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte 5 Başkent Market hizmet vermeye devam ederken, Başkent Market Büfeleri de giderek yaygınlaşıyor. Koru Metro Durağı’ndan sonra ikinci Başkent Market Büfe Batıkent’te açıldı.

BAŞKENTLİLERDEN BAŞKENT MARKET BÜFELERE DE TAM NOT

Başkan Yavaş’ın “Benim en büyük hayalim Ankaralıyı, Ankaralı üreticiyi zengin etmek” sözleriyle uygulanan Başkent Market modeli kısa sürede Başkentlilerden de tam not aldı.

Batıkent Türkmenistan Parkı köşesinde (Kardelen Mahallesi Başkent Bulvarı ile 2026 Cadde kesişiminde) hizmete giren ikinci Başkent Market Büfe’nin açılışına katılan Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, hedeflerinin Ankara’nın üretim gücünü harekete geçirmek ve istihdamı teşvik etmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Başkent Büfe’mizin ilkini kasım ayında Koru Metro Durağında açtık. İkincisini ise Batıkent’te bulunan Türkmenistan Parkı köşesinde açıyoruz. Kaliteli, sağlıklı ve yöresel ürün ağırlıklı, Ankara’nın dış ilçelerinden gelen ürünlerin satıldığı büfemizi Batıkent halkının hizmetine sunduk. Değerli Başkanımız Mansur Yavaş’ın kırsal kalkınma projesiyle Ankara’nın sağlıklı ve kaliteli ürünleri dış kooperatiflerimize özellikle de kadın kooperatiflerimize ürettirmeye başladık. Eriştesi, makarnası, turşusu aşağı yukarı 700 kalem ürünün yer aldığı Başkent Market’ler sayesinde 8 kooperatifte şu an 43 kişi sürekli çalışmaya başladı.”

Doğal ürünlere uygun fiyatlarla Başkent Büfeler aracılığıyla ulaştıklarını belirten semt sakinlerinden Aysel Çakır düşüncelerini, “Halk Ekmek ve Başkent Market’lerdeki ürünlerden çok memnunum. Başkent Büfe’nin Batıkent’te açıldığını duyunca çok mutlu oldum. Gelip hemen alışverişimi yaptım” sözleriyle dile getirirken, Kardelen Mahallesi Muhtarı Elif Ayyıldız ise, “Kadın Kooperatiflerden alınan kaliteli, sağlıklı ve hijyenik ürünlerin satılması çok güzel bir hizmet. Başkanımız Mansur Yavaş’a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Kent genelinde 7 Satış Mağazası, 410 Büfe, 1 Glütensiz Büfe, 5 Başkent Market ve 2 Başket Market Büfe ile hizmet vermeyi sürdüren Halk Ekmek Fabrikası, hizmet ağını genişletmek ve pandemi döneminde ekonomik zorluk çeken küçük esnafa maddi destek sağlamak için bayilik uygulamasını da başlattı.