  • BIST 1.522,040
  • Altın 553,56
  • Dolar 9,5583
  • Euro 11,1525
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 13 °C
»

İklim değişikliği beyin damar hastalıklarını da artırıyor

Dünya Nöroloji Federasyonu Çevresel Nöroloji Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, çevresel faktörlerin yanı sıra iklim değişikliğinin beyin damar hastalıklarını artırdığını söyledi.
İklim değişikliği beyin damar hastalıklarını da artırıyor

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı ve İnme Merkezi Başkanlığı görevini de yürüten Prof. Dr. Öztürk, dünya genelinde inme kaynaklı ölümleri azaltmak için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Çevre ve hava kirliliği ile iklim değişikliğinin beyin damar hastalıklarına etkisinin gündemde olduğuna işaret eden Öztürk, "Çünkü yapılan çalışmalar gösterdi ki; hava ve çevre kirliliği, iklim değişikliğiyle beraber inme, beyin damar tıkanıklığı oluşumuna kalp hastalıklarından daha fazla neden oluyor. Bu çok çarpıcı bir gerçek." diye konuştu.

İnmeden 6 milyon insan hayatını kaybediyor
Öztürk, inmenin ölüm nedeni hastalıkların başında geldiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyada 6 milyon kişiyi inmeden kaybediyoruz. Bunun yüzde 90'ı değiştirilebilir risk faktörleridir. Bu davranış değişikliğiyle önlenebilir. Bir gerçek daha ortaya çıktı; çevresel faktörler iklim değişikliğiyle başa baş giden bir faktör. Ölümlerin yüzde 30'a yakını sadece hava kirliliği kaynaklı. Dünyada yılda 9 milyon insan kaybediliyor. Bunların pek çoğu kronik nörolojik hastalığı kapsıyor. Küresel iklim değişikliğinin çok etkili olduğunu biliyorduk. Buzullar eriyor, kurak ortamlar artıyor ama bunun beyin damar hastalıkları sıklığını bu kadar artırabileceğine açıkçası öngörmemiştik. Çalışmalar bu etkenin yüzde 30 düzeyinde hastalık riskini artırdığını gösteriyor. Artık çevresel faktörler beyin damar hastalıkları risk sıralamasında ikinci sırayı aldı. Bu çok çarpıcı ve sürpriz sonuç. İyi tarafı ise düzeltilebilme olasılığı olabilir."

Olumsuz çevresel faktörlere kısa süreli maruz kalmanın da beyin damar tıkanıklığına neden olabileceğini altını çizen Öztürk, hava kirliliğinin bireysel, toplumsal ve global çabalarla azaltılabileceğini vurguladı.

Öztürk, damar sağlığının yeterli ve sağlıklı beslenme koşullarına da son derece bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de 28 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti22 Ekim 2021 Cuma 09:19
  • Sağlık Bakanı Koca: 65 yaş üstü ve risk grubu için grip aşıları tanımlanmaya başladı21 Ekim 2021 Perşembe 10:22
  • Türkiye'de 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi21 Ekim 2021 Perşembe 09:18
  • Güzel avrat otu nedir, zehirli mi? Ispanak ile güzelavrat otunun farkı ne?20 Ekim 2021 Çarşamba 11:20
  • 41 gün yoğun bakımda kalan aşı karşıtından aşı çağrısı19 Ekim 2021 Salı 13:33
  • İki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı 33 ilde yüzde 75'i geçti19 Ekim 2021 Salı 12:41
  • Türkiye'de 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti19 Ekim 2021 Salı 09:09
  • TURKOVAC aşısı, 2 doz Sinovac aşısı olmuş gönüllülere uygulanmaya başlandı18 Ekim 2021 Pazartesi 13:55
  • Kovid-19 vakaları 46 ilde arttı, 34 ilde azaldı, 1 ilde değişmedi18 Ekim 2021 Pazartesi 11:47
  • Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan 186 kişi yaşamını yitirdi18 Ekim 2021 Pazartesi 10:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti