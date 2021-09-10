  • BIST 1.453,290
  • Altın 486,99
  • Dolar 8,3830
  • Euro 9,9100
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 22 °C
»

İklim değişikliği tarım sigortalarını kaçınılmaz kılıyor

Tarım Sigortaları Havuzu Genel Müdürü Serpil Günal, iklim değişikliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkilerinin görüldüğünü belirterek, "İklim değişikliğinin etkileri tarım sigortalarını kaçınılmaz kılıyor." dedi.
İklim değişikliği tarım sigortalarını kaçınılmaz kılıyor

İklim değişikliğinin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutta çeşitli sonuçlara yol açtığını, tarımsal sürdürülebilirliği önemli ölçüde etkilediğini ve bu durumun giderek hız kazandığını belirten Günal, Birleşmiş Milletlere bağlı Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) son raporuna göre, küresel ısınmanın 2030 yılına kadar 1,5 derece artacağını ve nadir görülen aşırı hava olaylarının sıklaşacağını hatırlattı.

Günal, tarım sigortasının üretici ve yetiştiriciler için önemine işaret ederek, "İklim değişikliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini gösteriyor. İklim değişikliğinin etkileri tarım sigortalarını kaçınılmaz kılıyor. Tarım sigortası ihmal edilmemesi gereken bir konu." ifadelerini kullandı.

Orman yangınları ve selden etkilenen üreticilerin zararları karşılanıyor

Günal, ülkenin pek çok noktasında meydana gelerek, can ve mal kayıplarına yol açan ve aynı zamanda tarımsal faaliyetleri de olumsuz yönde etkileyen orman yangını ve Batı Karadeniz'de etkili olan sel hadiseleri sebebiyle ekiplerin çalışmalarını büyük bir hassasiyetle ve titizlikle sürdürdüğünü aktardı.
Günal, Batı Karadeniz'de etkili olan sel sebebiyle Genel Müdürlükçe hasar raporlarının incelenmesi sonrasında dosyaları tamamlanan sigortalı üretici ve yetiştiricilere hasar ödemeleri yapılmaya başlandığına işaret ederek, "Sel nedeniyle Bartın, Kastamonu, Ordu ve Sinop'ta toplam 66 hasar dosyasına karşılık 301 bin lira hasar ödemesi gerçekleştirildi." diye konuştu.

​​​​​​​Orman yangınlarının ardından Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, İzmir, Karaman, Aydın ve Burdur'dan yaklaşık binin üzerinde ihbar alındığına dikkati çeken Günal, şunları kaydetti:

"Antalya 750 adet civarında hasar ihbarı ile en çok ihbar alınan ilimizdir. Bu ilimizdeki ihbarların büyük bir kısmını hayvan hayat sigortaları branşı oluşturmaktadır. Bu branşı, sera ve bitkisel ürün sigortaları branşları takip etmektedir. Şimdiye kadar toplam 10 ilden yangın nedenli ihbar alınmıştır. Genel Müdürlüğümüzde hasar raporlarının incelenmesi sonrasında dosyaları tamamlanan sigortalı üretici ve yetiştiricilerimize hasar ödemeleri yapılmaya başlanmıştır. Mevcut durumda dosyaları tamamlanan üretici ve yetiştiricilerimize 11,6 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirilmiş olup, 503 bin lira daha ödeme yapılacaktır."

Günal, üretici ve yetiştiricilerin, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için hasar ihbarında bulunması gerektiğini anımsatarak, hasar ihbarlarının, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde, pek çok kanal aracılığıyla 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştirilebildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa güne yükselişle başladı10 Eylül 2021 Cuma 10:03
  • Altın fiyatları yükselişe geçti10 Eylül 2021 Cuma 09:24
  • Merkez Bankası rezervleri 119,2 milyar dolar oldu09 Eylül 2021 Perşembe 15:06
  • Fındık alım ödemeleri başladı09 Eylül 2021 Perşembe 14:47
  • Ticaret Bakanlığından marketlerde fahiş fiyat denetimi09 Eylül 2021 Perşembe 13:39
  • Guinness rekoru öncesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda özel hazırlık09 Eylül 2021 Perşembe 13:37
  • Akaryakıt bayilerinin denetiminde yeni dönem09 Eylül 2021 Perşembe 13:21
  • Kahramanmaraş EXPO 2023'e hazırlanıyor09 Eylül 2021 Perşembe 12:57
  • Yatırım ve üretimde 'serbest bölge' katkısı artıyor09 Eylül 2021 Perşembe 11:39
  • TOGG Türkiye'de elektrikli otomobile ilgiyi artırdı09 Eylül 2021 Perşembe 11:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti