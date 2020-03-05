İklim değişiyor meyve çeşitliliği artıyor

İklim değişikliği meyve ağacı çeşitliliğini de beraberinde getiriyor. Sıcak bölgelerde yetişen zeytin, incir ve Trabzon hurması gibi ağaçlar artık Ankara’da da meyveye duruyor.

Küresel iklim değişikliği meyve ağacı çeşitliliğini de beraberinde getiriyor. Sıcak bölgelerde yetişen zeytin, incir ve Trabzon hurması gibi ağaçlar artık Ankara’da da meyveye duruyor.

Ulus Bentderesi’nde 20 yılı aşkındır fidan satışı yapan Adem Bostan, “Ankara’da zeytinin, incirin, hurmanın meyve vermesine biz de şaşırıyoruz” dedi.

AÇIK KÖK SATIŞI YAPILIYOR

Başkent’te fidan ve ağaç dikimi sezonunun başladığını, satışlarda yoğunluk yaşandığını kaydeden Bostan, “Bugünlerde işlerimiz çok şükür iyi. Şu an açık kök satışı yapıyoruz. En çok meyve fidanları rağbet görüyor. Nisan ayının sonuna kadar açık kök satışı yapacağız, iki ay sonra açık kök tutmaz” dedi. Bostan, Nisan aynıdan sonra tüplü meyve fidesi satışlarına başlayacaklarını kaydetti.

SICAK İKLİM AĞAÇLARI ANKARA’DA DA YETİŞİYOR

Fidancı Adem Bostan, son yıllarda etkisi iyice hissedilen iklim değişikliği nedeniyle sıcak bölgelerde yetişen zeytin, incir ve Trabzon hurması gibi ağaçların artık Ankara’da da yetişmeye başladığı belirtti.

ZEYTİN, İNCİR VE HURMA FİDANINA RAĞBET ÇOK

Etkisini gösteren ılıman iklimle Ankara’da zeytin, incir ve Trabzon hurması fidanlarına ilginin arttığını ifade eden Bostan, “Keçiören, Çankaya, Kahramankazan, Haymana, Nallıhan ve Çubuk gibi pek çok ilçeden gelen müşterilerimiz evinin önüne ya da bahçesine zeytin, incir ve Trabzon hurması dikmek üzere bizden fidan alıyor. İşin ilginç tarafı bu dikilen fidanlar birkaç sene sonra meyve de veriyor. Ankara’da böyle bir şeyle karşılaşmıyorduk, duruma biz de şaşırıyoruz” dedi.

MEYVESİ DE KALİTELİ

Ankara’da artık kış aylarının bile ılıman geçmeye başladığına dikkat çeken Bostan, “Havaların ılıman geçmesiyle sıcak iklimin ağaçları Ankara’da da yetişmeye başladı. Müşterilerimiz diktikleri fidanlardan kaliteli ürün aldıklarını söylüyor” ifadelerini kullandı.

10 İLA 30 TL ARASINDA SATILIYOR

Adem Bostan, fidan fiyatlarıyla ilgili ise şu bilgileri verdi: “Meyve fidanlarını 10 ila 15 lira arasında satıyoruz. Zeytin fidanı 20 TL, incir fidanı 30 TL, Trabzon hurması fidanı 30 TL, tutmuş meyve fidanları 30 TL’den alıcı buluyor.”



OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-