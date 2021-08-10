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İklim krizi sonrası artan sıcaklar astım nöbetlerini tetikliyor

Adana’da Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, iklim kriziyle birlikte dünya genelinde aşırı sıcakların astım hastalarının daha fazla nöbet geçirmesine neden olduğunu söyledi.
İklim krizi sonrası artan sıcaklar astım nöbetlerini tetikliyor

Astımı olanların havadaki nem oranının yüzde 60’ı geçtiği günlerde dışarı çıkmaması gerektiğini kaydeden Yılmaz, “Aşırı sıcak hava nemin de etkisiyle astımı tetikliyor. Ayrıca küresel ısınma nedeniyle polenlerin atmosferde uzun süre kalması da astım ataklarını başlatıyor” dedi.

Dünya genelinde yaşanan iklim krizi nedeniyle birçok ülkede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Türkiye’nin özellikle güney kesimlerinde aşırı sıcaklar, yazın başından beri etkisini gösteriyor. Kavurucu sıcakların hakim olduğu Adana’da Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, sıcak geçen günler için astım hastalarına uyarılarda bulundu. Sıcak hava ve yüksek nemin, sağlıklı kişilerin dahi yaşam kalitesini düşürdüğünü belirten Yılmaz, özellikle astım hastalarının yaz mevsimini tedbirler alarak geçirmesi gerektiğini söyledi.

‘NEM YÜZDE 60’I GEÇERSE EVDEN ÇIKMAMALILAR’

Adem Yılmaz, astım hastalığının birincil nedeninin viral enfeksiyon olduğunu ancak aşırı sıcak ve nemin de önemli nedenler arasında bulunduğunu belirtti. Astım hastalarının sorun yaşamaması için bulundukları ortamın havasındaki nemin yüzde 30 ile 50 arasında olması gerektiğini anlatan Yılmaz, “Sıcaklıkların yükseldiği ve nem oranının yüzde 60’ı geçtiği durumlarda evden çıkmamalılar. Bu oranı düşürmek için klima kullanılabilir fakat ortam aşırı soğutulmamalıdır. Astım hastalarının yazın tedavilerini aksatmaması şart. Ayrıca ilaçlarını yanlarından ayırmayıp dozu için doktorlarından doğru bilgi almalılar” dedi.

HAVUZ YERİNE DENİZ ÖNERİSİ

Sıcaktan bunalan astım hastalarının serinlemek için havuz yerine denizi tercih etmelerinin daha iyi olacağını anlatan Dr. Yılmaz, klorun astım nöbetini tetikleyebileceğini dile getirdi. Yaz aylarında hastanelerdeki acil servislere astım nöbeti şikayetiyle gelenlerin sayısında artış yaşandığına dikkat çeken Yılmaz, "Havalar her yıl daha fazla ısınıyor. Bundan dolayı tedbiri elden bırakmamalıyız. Zorunlu aktiviteler, çalışma düzeni gibi konularda mecburen sıcağa maruz kalacak astım hastasının mutlaka semptom giderici ilaçlarını işe gitmeden önce alması gerekir” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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