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İklim Zirvesi’ne davet edilmeyen Pakistan’dan ABD'ye 'Bu mücadelenin içindeyiz' mesajı

Pakistan, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Başbakan İmran Han’ı İklim Zirvesi’ne davet etmemesi sebebiyle Washington yönetimine, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarının içinde olduğunu belirtti.
İklim Zirvesi’ne davet edilmeyen Pakistan’dan ABD'ye 'Bu mücadelenin içindeyiz' mesajı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, Pakistan’ın ve Başbakan Han’ın iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki çabalarının dünya tarafından kabul gördüğünü ve memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Pakistan’ın söz konusu sorunla ilgili çeşitli projeler başlattığına ve bunların Dünya Ekonomik Forumu tarafından da beğeni aldığına dikkati çeken Çavdri, İslamabad yönetiminin çeşitli uluslararası kuruluşların iklim değişikliğiyle mücadele ile ilgili çalışmalarının içinde olduğuna işaret etti.

Çavdri, küresel emisyonun yüzde 80'inin İklim Zirvesi'ne davet edilen ülkelerden kaynaklandığına vurgu yaparak Pakistan’ın iklim değişikliğinden en çok etkilenen ilk 10 ülke arasında yer aldığını ve ülkesinin küresel emisyonda yüzde 1’den daha az payı olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin bu zamanın zorluklarından biri olarak tanımlandığını belirten Çavdri, buna karşı mücadelenin kapsayıcı, iş birlikçi ve ileriye dönük politikalarla olabileceğini ifade etti.

Çavdri, Pakistan’ın bu mücadelede üzerine düşen rolü oynamada kararlı olduğunu kaydetti.

Çavdri'nin bu açıklamaları, Başbakan Han'ın İklim Zirvesi'ne davet edilmediği gerekçesiyle üstü kapalı olarak Pakistan'ın Washington'a "rahatsızlığını" ilettiği şeklinde yorumlandı.

40 ülke lideri davet edilmişti
Twitter’da da aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi Pakistan’ın söz konusu zirveye davet edilmemesini eleştirdi.

Bazı kullanıcılar, Pakistan’ın ABD nezdinde önemini kaybettiğine dair yorumlar yaptı.

ABD Başkanı Biden, 26 Mart’ta, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu 40 dünya liderini 22-23 Nisan'da çevrim içi iklim zirvesine davet etmişti. Söz konusu zirveye davet edilen ülkeler arasında Rusya, Çin ve Hindistan da bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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