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İkna çalışmalarıyla bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığınca sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
İkna çalışmalarıyla bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütündeki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığının ikna çabaları sonucu bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısının 94’e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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