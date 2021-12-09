İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu, mensubun 1989'da örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 188'e yükseldi.