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İkna yöntemiyle 4 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma birimlerinin ikna çalışması sonucu PKK terör örgütünün 4 mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 81'e yükseldi.
İkna yöntemiyle 4 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerinin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmasıyla bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor.

İkna çalışmaları sonucu 4 örgüt mensubu daha teslim oldu.

Emniyetin ikna çalışması sonucu, 2015'te zorla kaçırılarak örgüte katılan K.Y. ile 2016'da yine zorla kaçırılarak örgüte katılan N.A, jandarmanın ikna çalışması sonucunda da örgüte 2015'te katılan Ş.Y. ve 2014'te katılan N.A, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylece bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 81'e yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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