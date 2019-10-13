İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde bulunan 90 yıllık kasalar büyük ilgi görüyor

Başkent’in simge yapılarından birinin ev sahipliği yaptığı Türkiye İŞ Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde bulunan o günlere ait değerli eşya kasaları müzede en çok ilgiyi çekiyor.

Başkent’in simge yapılarından birinin ev sahipliği yaptığı Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi ’nde bulunan o günlere ait değerli eşya kasaları müzede en çok ilgiyi çekiyor. Müze pazartesi günleri hariç 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Başkent’e Türkiye İş Bankası tarafından kazandırılan ve bu yıl içerisinde açılan Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Girişlerin ücretsiz olduğu müzeye 7’den 70’e gelen Başkentliler İtalyan Mimar Gulio Mongeri’nin eseri olan 1929 yılında inşa edilmiş tarihi binanın iç ve dış yapısından hayli etkileniyor. Müze’de toplumsal ekonomik yaşamdan, bankacılıkta kullanılan tarihi araçlara, değerli eşya kasalarından, fotoğraflara ve dönemin en iyi mobilya eşyalarına kadar pek çok eser sergileniyor. Öte yandan Milli Mücadele’nin 100’üncü yılı sebebiyle de müzede Milli Mücadele’ye ait fotoğraf, belge ve kıyafet sergisi bulunuyor.

1930’LARIN HESAP DEFTERLERİ

Müzede Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasi ve askeri başarıların mutlaka ekonomik başarılarla taçlandırılması görüşü atıfta bulunarak pek çok belge, obje ve fotoğraf sergileniyor. Atatürk’ün emri üzerine kurulduğu ve o dönemde bir banka kurulmasının iktisadi yönden önemine dikkat çekiliyor. Yine 1930’lu yıllardan itibaren o dönemlerde kullanılmış hesap defterleri, reklam afişleri de müzede yer alan objeler arasında. Yine Atatürk’ün binayı ziyaretçi sırasında çekilmiş fotoğraflar, Celal Bayar’ın çalışma ofisi ve içeride Atatürk’e ait dönemin önde gelen heykeltıraşları tarafından yapılmış heykelleri bulunuyor.

TARİHİ KASALAR BÜYÜK İLGİ ÇEKİYOR

Tarihi binanın alt katında bulunan o döneme ait değerli eşyaların saklandığı değerli kasalar ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken noktalardan. Özellikle kasa odasının giriş kapısının kalınlığı orada bulunan ürünlerin tarihi özelliği ve içerisinin düzenlenmesi ile de müzede en çok fotoğraf çektirilen nokta. Ayrıca tarihi toplantı salonlarında bulunan o döneme ait mobilyalar müzenin en değerli objelerinden.

BİNA BAŞKENT’İN SİMGELERİNDEN

Başkent’in en önemli mimari varlıklarından biri olarak gösterilen 1929’da İtalyan Mimar Gulio Mongeri tarafından tasarlanan yapı iç ve dış yapı özellikleriyle de ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Binanın ön cephesinden sayısız fotoğraf çektiren ziyaretçiler içeri girdiklerinde özellikle İtalya’da yaptırılan tavan vitrayından belirli bir süre gözlerini alamıyor. Müze’de ziyaretçiler bir müze görevlisi de eşlik ederek yaklaşık 30-40 dakika boyunca müzenin özellikleri anlatılarak gezilebiliyor.

MİLLİ MÜCADELE SERGİSİ DE YER ALIYOR

Milli Mücadele’nin adeta karargahı olan Ulus’ta bugünlerde yine anlamlı bir sergi yer alıyor. Tarihi binanın ev sahipliği yaptığı sergide 100’üncü yılında Milli Mücadeleye ait pek çok fotoğraf, kıyafet ve belge kronolojik olarak sergileniyor. Yine sergide o döneme ait gerek cepheden gerekse Başkent’e ait pek çok fotoğraf yer alıyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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