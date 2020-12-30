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İl başkanına silahlı saldırıyı yapan şüpheli yakalandı

GELECEK Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in otomobili ile seyir halinde olduğu sırada, silahlı saldırıya uğradığı olayda, polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli M.T. olayda kullandığı tabanvca ile yakalandı.
İl başkanına silahlı saldırıyı yapan şüpheli yakalandı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi çıkışında meydana geldi. Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik esnaf ziyaretinin ardından evine dönerken, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Otomobile kurşunların isabet ettiği saldırıdan yara almadan kurtulan İşçilik, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayı Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, bölgede çalışma yaparken, saldırıda İşçiler'in otomobiline 4 kurşun isabet ettiği belirlendi. 

ŞÜPHELİ YAKALANDI 

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekiplerinin, İşçilik'in aracına düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi M.T.'yi suç aletiyle birlikte yakalandı. M.T.'nin Gelecek Partisi başka bir  il Başkan Yardımcısı'nın kardeşi olduğu öğrenilirken, olayın parti içi anlaşmazlıktan dolayı yaşandığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan M.T.'nin emniyetteki işlemleri sürrüyor.

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