  • BIST 1.101
  • Altın 463,306
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6893
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'tan bin 500 polisle denetim

İSTANBUL'da bin 500 polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur Denetimi" gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da Bakırköy'de kurulan kontrol noktalarına gelerek denetimlerde bulundu.
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'tan bin 500 polisle denetim

İstanbul'da bin 500 polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur Denetimi" gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da Bakırköy'de yapılan denetimlere katıldı. İl genelinde oluşturulan denetim noktalarında araçlar durdurularak aranırken araçlarda bulunanlar ise genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasından geçirildi. Hassas burunlu narkotik köpekleri de durdurulan araçlarda arama yaptı. Denetimlere özel harekât polisleri ve polis helikopteri destek verdi. 


 

İL EMNİYET MÜDÜRÜ DE KATILDI

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bakırköy'de kurulan kontrol noktasına geldi. Aktaş görevli polislerle ve vatandaşlarla sohbet etti. Aktaş, "Her akşam her bölgede. Bin 500 ve üzeri personelle genel bir uygulama yapıyoruz. Uygulamalarda İstanbul halkımızın huzur ve güvenliği için arkadaşlarımız zaten 7/24 çalışıyordu ilave tedbirleri izle beraber uygulamalarımız her geçen gün devam edecek. Birinci önceliğimiz İstanbul'u huzuru, uyuşturucuyla mücadele ve terörle mücadele" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Düzce'de saman yüklü TIR devrildi29 Ağustos 2020 Cumartesi 06:48
  • Gaziantep’te palet fabrikasında yangın28 Ağustos 2020 Cuma 22:58
  • İşçi servisi TIR'la çarpıştı: 11 yaralı28 Ağustos 2020 Cuma 22:10
  • Niğde Belediye Başkanı Özdemir'in testi pozitif çıktı28 Ağustos 2020 Cuma 22:09
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kariye Camii'nde incelemede bulundu28 Ağustos 2020 Cuma 22:08
  • İdlib’de sivillerden tutuklular için eylem28 Ağustos 2020 Cuma 22:08
  • Başkan Çınar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı28 Ağustos 2020 Cuma 22:07
  • Bakan Albayrak: Gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah28 Ağustos 2020 Cuma 22:05
  • İbrahim Kalın: Türkiye tam bir kararlılık içerisindedir28 Ağustos 2020 Cuma 22:04
  • Türk savaş uçakları, Yunan F-16'larını Navtex bölgesinden uzaklaştırdı28 Ağustos 2020 Cuma 21:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti