İl Hıfzısıhha Kurulu toplandı! İstanbul'da maske takmama cezası belirlendi

İstanbul İl Hıfzısıhha kurulu maske takmama cezasını belirledi. Buna göre, İstanbul'da maske takmama cezası 900 lira.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 18.06.2020 Perşembe günü saat 17.00'da Vali Yardımcısı Cemalettin ÖZDEMİR başkanlığında olağanüstü toplandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının yayılmasının önlenmesi ve normalleşme sürecinin başarıyla sürdürülmesine yönelik Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; İl Hıfzıssıhha Meclisinin 17.06.2020 tarih 59 No.lu kararının birinci maddesi“kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarına ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması” hükmüne istinaden, İlimiz genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi için, maske kullanımı zorunluluğuna aykırı hareket edenlere, idari para cezasının 900 TL olarak takdir edilmesini tavsiye kararı alındı.