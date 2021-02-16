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İl il vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il vaka sayılarını paylaştı... İllere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu.
İl il vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Şubat 2021 tarihinde yaptığı açıklamasında Türkiye'de il il vaka sayılarını vatandaşlarla paylaştı. Peki, Türkiye'de hangi ilde ne kadar korona virüs vakası var? Hangi şehirlerde korona tehlikesi daha yüksek? İstanbul’da kaç vaka var? Ankara’da kaç vaka var? Gelin birlikte bakalım.

Bu haftadan itibaren her pazartesi haritalı şekilde illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları paylaşılacak. Bakan Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden her 100 bin kişide illere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayılarını gösteren Türkiye haritada son durum şöyle:

il-il-vaka-haritasi-16-subat-2021.jpg

"Adana  (59,95), Adıyaman (100,55), Afyonkarahisar (22,32), Ağrı  (27,50), Aksaray (92,01), Amasya  (96,06), Ankara  (35,49), Antalya  (78,20),  Ardahan (65,63), Artvin (78,42), Aydın (35,21), Balıkesir (83,65), Bartın  (44,69), Batman (12,49), Bayburt (60,71), Bilecik (35,41), Bingöl (26,81), Bitlis  (10,35), Bolu (44,96), Burdur (75,54), Bursa (34,87), Çanakkale (37,61), Çankırı   (22,86), Çorum (35,36), Denizli (32,52), Diyarbakır (17,53), Düzce (43,99),  Edirne (65,66), Elazığ  (50,42), Erzincan (60,37), Erzurum (37,71), Eskişehir  (30,99), Gaziantep (26,72), Giresun (184,34), Gümüşhane (97,18), Hakkari (9,55),  Hatay (62,82), Iğdır (23,28), Isparta (33,88), İstanbul (60,19), İzmir (44,39),  Kahramanmaraş (39,38), Karabük (34,15), Karaman (103,16), Kars (17,79), Kastamonu  (29,73), Kayseri (56,71), Kırıkkale (43,23), Kırklareli (52,61), Kırşehir  (29,90), Kilis (51,57), Kocaeli (88,19), Konya (90,99), Kütahya (50,91), Malatya   (40,92), Manisa (42,52), Mardin (15,33), Mersin (90,57), Muğla (54,94), Muş  (16,28), Nevşehir  (66,16), Niğde (54,67), Ordu (194,42), Osmaniye (139,81), Rize  (202,44), Sakarya (76,77), Samsun (171,29), Siirt (21,37), Sinop (79,52), Sivas  (33,08), Şanlıurfa (27,12), Şırnak (7,82), Tekirdağ (55,37), Tokat (118,52),  Trabzon (228,02), Tunceli (38,96), Uşak (27,70), Van  (14,89), Yalova (75,17),  Yozgat (41,07), Zonguldak (54,67)."

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