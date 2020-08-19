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İl Kültür ve Turizm Müdürü: Priene Antik Kenti'nde zarar minimum düzeyde

Aydın'ın Söke ilçesinde tarım alanında çıkan ve Priene Antik Kenti'ne de sıçrayan yangının ardından bölgede inceleme yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, "Zarar minimum düzeyde" dedi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü: Priene Antik Kenti'nde zarar minimum düzeyde

Söke ilçesi Güllübahçe mevkisinde, tarım alanında başlayan ve Priene Antik Kenti'ne de sıçrayan yangın, dün akşam saatlerinde havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, bölgeye gelerek inceleme yaptı. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Priene Antik Kentindeki durum hakkında bilgi alan Tuncer, gazetecilere dünkü yangında çok endişelendiklerini, soğutma çalışması biter bitmez bölgeye geldiklerini aktardı. İnceleme sonrası açıklama yapan Doç Dr. Tuncer, şunları söyledi: 

"Çok şanslıyız. Yangın, kent merkezine ulaşmadan Orman Bölge Müdürlüğümüzün yoğun çabaları sonucunda söndürüldü. Toplam 4 hava aracıyla 50'den fazla sorti yaparak müdahale edildi. Yangının başlangıç noktası Didim Güllübahçe yolu güzergahı. Yangının olduğu noktada henüz kazı çalışmaları başlamamış olması bizi biraz sevindirdi. Çünkü toprak örtüsü, buluntuların üstünde olduğu için bir koruma alanı oluşturuyor. Fakat kent merkezine ulaşmak üzereymiş yangın. Birkaç metre sonra buranın meşhur tapınağı ve Panteon bölgesine erişiliyor. Dolayısıyla yangının durduruluş noktası çok kritikti. Zarar minimum düzeyde oldu. Bizi üzen büyük bir zararla karşılaşmadık. Fakat ne kadar dikkat etmemiz gerektiği konusunda da üzerimize düşen uyarıyı aldık."

Kaynak: Haber Kaynağı
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