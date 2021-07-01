  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 25 °C
»

İlaçlama seferberliği

Keçiören Belediyesi koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında sinek ve sivrisineklere yönelik ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İlaçlama seferberliği

Havaların ısınmasıyla birlikte artan sinek ve sivrisineklerin oluşturduğu olumsuz etkinin en aza indirilmesi için ilçedeki 51 mahallenin tamamında ilaçlama çalışmaları yürütülüyor.
Keçiören Belediyesi ilaçlama ekipleri özellikle vatandaşın yoğun olduğu pazaryerleri, dere yatakları ve sulak alanlarda sinek ve sivrisinek oluşumunun önüne geçmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Cadde ve sokaklarında sık sık ilaçlandığı ilçede vatandaşa da çöpleri saatinde dışarı çıkarmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

img-20210630-wa0023-001.jpg

ZARARSIZ İLAÇ KULLANIYORUZ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaz mevsiminde vatandaşı rahatsız edecek sinek ve sivrisineklerin yayılımını engellemek için ilk olarak larvasit uygulaması yapıldığını bu günlerde de ilaçlama seferberliği başlattıklarını söyleyerek şunları aktardı:
“Larvanın uçkun hale gelmeden etkisizleştirilmesini amaçladığımız çalışmalarımızın yanı sıra sinek popülasyonunu kontrol etmek amacıyla yürüttüğümüz ilaçlama çalışmalarımız da devam ediyor. Doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen ilaçlar kullanarak aynı zamanda doğal yaşamın zarar görmesinin de önüne geçiyoruz. Vatandaşımızın, yaz mevsiminde sinek ve sivrisineklerin oluşturacağı olumsuzluklarla karşılaşmaması için mahalle ilaçlamalarımız aralıksız devam edecek.”

img-20210630-wa0020.jpg
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Murat Ercan Sanayicileri Ziyaret Etti01 Temmuz 2021 Perşembe 02:50
  • Endemik Vadi açılışa gün sayıyor01 Temmuz 2021 Perşembe 02:15
  • Mamak’ta Yaz Spor Okulu Kurs Kayıtları Başlıyor 01 Temmuz 2021 Perşembe 02:00
  • Mamak’ta yaz temizliği01 Temmuz 2021 Perşembe 01:30
  • Yaz bostanında turfanda mutluluğu 01 Temmuz 2021 Perşembe 01:15
  • Hitit Rallisi Kahramankazan’da koşulacak 01 Temmuz 2021 Perşembe 01:00
  • Kahramankazan girişimcileri çekmeyi sürdürüyor01 Temmuz 2021 Perşembe 00:45
  • Demirel Ya Hak Diyerek Ok Attı01 Temmuz 2021 Perşembe 00:30
  • Engelsiz kreş yapımı başladı01 Temmuz 2021 Perşembe 00:15
  • Sazla sözle ‘Yürekten Dile’30 Haziran 2021 Çarşamba 01:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti