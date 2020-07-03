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İLADER'den Ayasofya'nın ibadete açılması için imza kampanyası

İlim Adamları Derneği, Ayasofya'nın cami statüsüne geçmesi için imza kampanyası başlattı.
İLADER'den Ayasofya'nın ibadete açılması için imza kampanyası

Fatih Camisi önünde stant kuran dernek yetkilileri, vatandaşlardan Ayasofya'nın ibadete açılması için imza istedi.

Burada basın açıklaması yapan İlim Adamları Derneği (İLADER) Genel Başkanı Muhammet Kırışgiloğlu, aynı imza kampanyasının internet ortamında da devam ettiğini, sadece bugün için 09.00-17.00 saatleri arasında Fatih Camisi önünde imza toplayacaklarını söyledi.

Kırışgiloğlu, Müslümanlar olarak Ayasofya'da namaz kılmanın hakları olduğunu vurgulayarak, "Fatih Camisi önünde toplanan imzalar ve internet ortamında verilen destek, 6 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı makamına sunulacaktır." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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