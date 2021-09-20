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İLBANK'tan Mersin'e 3 yılda 105 milyon liralık destek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası, Mersin'de son 3 yılda 105 milyon liralık kaynak harcayarak, 13 projeyi tamamladı, toplam tutarı 45 milyon lirayı bulan 4 projenin yapımı ise devam ediyor.
İLBANK'tan Mersin'e 3 yılda 105 milyon liralık destek

İLBANK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Mersin'de bitirilen 13 projenin, biri atık su, biri şehircilik, 11'i üstyapı ve altyapı hizmetlerinde yapıldı.

Kentteki 45 milyon lira tutarındaki, bir içme suyu, bir atık su ve 2 üstyapı-altyapı yatırımıyla ilgili çalışmalara devam ediliyor.

Yatırımlar kapsamında, Akdeniz ilçesine bitümlü asfalt, kaplama, yama ve kaldırım çalışmaları yapıldı. Projeye 3 milyon liralık bir destek sağlandı. Aynı ilçenin Şevket Sümer Mahallesi'nde, 2 milyon 326 bin liralık bir destekle cephe iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Mersin Erdemli'ye güneş enerjisi santrali
Yatırımlar kapsamında, Aydıncık ilçesine İLBANK tarafından güneş enerji santrali yapılacak. Bu yıl içinde tamamlanması hedeflenen proje, bir buçuk milyon liraya mal olacak.

İLBANK tarafından Erdemli ilçesine de güneş enerjisi santrali kuruluyor. Yüzde 83'lük kısmı tamamlanan yatırımın da bu yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor. Proje 7 buçuk milyon liraya mal olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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