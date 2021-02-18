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İLBANK'tan SUKAP ile belediyelere 11,7 milyar liralık içme suyu ve kanalizasyon desteği sağlandı

Belediyelerin su, kanalizasyon ve altyapı projelerini desteklemek amacıyla başlatılan SUKAP kapsamında, 2011'den 2020 sonuna kadar yerel yönetimlere 1410 içme suyu ve kanalizasyon yatırımı için kaynak oluşturuldu.
İLBANK'tan SUKAP ile belediyelere 11,7 milyar liralık içme suyu ve kanalizasyon desteği sağlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK) tarafından, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında, 2011'den 2020 sonuna kadar yerel yönetimlere 1410 içme suyu ve kanalizasyon yatırımı için 11 milyar 775 milyon 162 bin lira kaynak sağlandı.

İLBANK'tan alınan bilgiye göre, SUKAP 2011'de belediyelerin su kanalizasyon ve altyapı projelerini desteklemek amacıyla başlatıldı.

Proje kapsamında, Cumhurbaşkanı kararı ile nüfusu 25 bin ve altında olan belediyelere genel bütçeden ayrılan ödenekten proje tutarının yüzde 50'si oranında hibe destek sağlanıyor, kalan yüzde 50 için ise İLBANK tarafından belediyeye uzun vadeli kredi açılıyor.

Nüfusu 25 binden fazla olan ve Cumhurbaşkanı kararı ekinde yer alan belediyelere ise Belediye Kanunu'ndaki borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın İLBANK tarafından kredi tahsis ediliyor.

Ayrıca, projesi hazır olmayan belediyelerin projeleri de İller Bankası tarafından hazırlanıyor.

Buna göre, İLBANK tarafından SUKAP kapsamında yürütülen işler için 2020'de 522 milyon 901 bin lirası krediden, 334 milyon 220 bin lirası hibeden olmak üzere toplam 857 milyon 121 bin lira harcama yapıldı.

Ayrıca, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile de 2011-2020 yılları arasında İller Bankasına toplam 5 milyar 595 milyon 876 bin lira ödenek aktarıldı.

İLBANK, 2011'den 31 Aralık 2020'ye kadar 1410 içme suyu ve kanalizasyon yatırımı için belediyelere 6 milyar 991 milyon 501 bin lira kredi, 4 milyar 783 milyon 661 bin lira hibe olmak üzere toplam 11 milyar 775 milyon 162 bin lira kaynak sağlanmış oldu.

Bu 1410 yatırımın 1125'i tamamlandı, 177 işin ise inşaatı devam ediyor, 35 iş için sözleşme, 73 iş için de ihale aşaması sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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