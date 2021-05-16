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İlçe genelinde aralıksız ilaçlama

Yenimahalle Belediyesi, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için sinek, böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
İlçe genelinde aralıksız ilaçlama

Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan müstakil evlerin yoğunlukta olduğu mahallelerde, parklarda, yeşil alanlar ile sulak alanlarda haşere oluşma ihtimaline karşı ilaçlama ve temizlik faaliyetlerini yürüten ekipler, ilçe sakinlerinin sineksiz bir yaz dönemi geçirmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Haşereyle mücadelede yoğun mesai
Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı biyosidal ilaçlar kullanarak ilaçlama faaliyetini sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; 7 adet soğuk sisleme makinası (ULV) ile sivrisinek ve karasinektürlerinin yaygınlaşmasını engellemek amacıyla her gün ilaçlama yapıyor.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda binaların kömürlük, bodrum, sığınak, garaj ve depo gibi ortak kullanım alanlarında fare ve böcek ilaçlaması da ücretsiz olarak yapılıyor. İlaçlama talep eden vatandaşlar Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü 0312 278 75 16 numaralı telefondan arayarak randevu ve bilgi alabilir.

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“Çöp atarken dikkatli olalım”
Yenimahalle’nin tümünde ilaçlama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlaçlama ve temizlik ekiplerimiz Yenimahalle sakinlerinin sağlığı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın sineksiz, haşeresiz bir mevsim yaşamasını amaçlayarak ilçenin tüm mahallelerinde ilaçlama çalışması yürütüyoruz. Bu süreçte sinek ve böcek türlerinin çoğalmasını engellemek için hepimize görev düşüyor. Vatandaşlarımız sinek türlerinin çoğalmasını engellemek için çöp toplama saatlerine uygun olarak ve poşetlenmiş olarak çöplerini atmalı, çöp konteynerlerinin kapakları kapalı tutulmalıdır” dedi.

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