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İlçe Kaymakamı Aksoy ve Belediye Başkanı Acar, ilçede görevli polislerin Polis Haftasını kutladı

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Başsavcı Hamza Ocak, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey’i ziyaret ettiler.
İlçe Kaymakamı Aksoy ve Belediye Başkanı Acar, ilçede görevli polislerin Polis Haftasını kutladı

 Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Başsavcı Hamza Ocak'ın İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey’i ziyaretlerinin ardından ise yol kontrolü yapan polis ekiplerini dolaşıp, polislerle bir araya gelen Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar,  polis haftalarını kutlayıp, ikramda bulundular.

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Kaymakam Aksoy, toplumun refah içerisinde bir hayat sürmesinin devletle alakalı olduğunu belirterek, "Hepsinden Allah razı olsun. Tüm şehitlerimize Cenab-ı Mevlam rahmet eylesin, gazilerimize acil şifalar versin. Kazasız belasız görev yapmayı da arkadaşlarımıza nasip etsin" dedi.

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Başkan Acar; polislerin vatandaşın huzurlu bir yaşam sürebilmesi için çok önemli bir hizmeti yerine getirdiklerini söyledi. Polislerin güven ve huzurun teminatı olduğunu kaydeden Başkan Acar, polislerin hakkının ödenmeyeceğini belirtti. Kızılcahamam’da görev yapan polislerin her zaman yanında olduklarını da ifaden Acar, "Onlar sayesinde ilçemizde güvendeyiz. Onlarla birlikte daha güzel bir Kızılcahamam için çalışıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz şu sıkıntılı günlerde polislerimizin omuzlarına daha çok yük bindi ve gece gündüz çalışmalarını sürdürüyorlar. Rutin görevlerinin yanında evde kalan, dışarı çıkamayan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamada, maaşlarını ve sosyal yardımları evlerine kadar götürmede, alınan tedbirlere uyulup uyulmadığının kontrol edilmesinden tutun, virüsün yayılmasını önlemede her türlü görevi yerine getirmektedirler. Sahip oldukları vatan sevgisiyle gece gündüz demeden faaliyetlerini yürüten polislerimizin, bizim açımızdan kıymet ve önemi çok fazladır. Büyük özveriyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışan polislerimizin, bu yıl 175'incisi kutlanan 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, bu kutsal görevi yerine getirirken can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, fedakar gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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