İlçe Kongreleri yeniden başlıyor

AK Parti Ankara teşkilatı, koronavirüs salgını nedeniyle ertelediği kongre takvimini yeniden başlatıyor. Başkent’te yarım kalan 20 ilçenin kongre takvimi belirlendi.
16 Ekim’de Evren’de yeniden başlatılacak ilçe kongreleri 14 Kasım’da Kahramankazan’da yapılacak kongre ile tamamlanacak.
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALINACAK
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek ilçe kongreleri sosyal mesafe kuralına uygun ve sınırlı katılımla gerçekleştirilecek. Kongreler açık havada ya da stadyumlarda gerçekleştirilecek. Sandalyeler, masalar ve kabinler arasında da sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Kongre yapılacak yerlerde dezenfekte işlemi gerçekleştirilecek. Katılımcı sayısı sınırlı tutulacak, katılımcılar maskeyle giriş yapacak, girişlerde ateş ölçümü gerçekleştirilecek.
20 İLÇEDE KONGRE HEYECANI
AK Parti Ankara 7. Olağan İlçe Kongre tarihleri şöyle;
Evren, Şereflikoçhisar - 16 Ekim
Polatlı, Haymana - 17 Ekim
Keçiören, Gölbaşı - 18 Ekim
Kalecik - 20 Ekim
Çamlıdere, Çubuk - 24 Ekim
Çankaya - 25 Ekim
Nallıhan - 26 Ekim
Elmadağ, Mamak - 31 Ekim
Yenimahalle, Pursaklar - 1 Kasım
Kızılcahamam, Akyurt - 7 Kasım
Altındağ - 8 Kasım
Ayaş - 13 Kasım
Kahramankazan - 14 Kasım
OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-
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