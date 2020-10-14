İlçe Kongreleri yeniden başlıyor

AK Parti Ankara, salgın nedeniyle ertelediği ilçe kongrelerini yeniden başlatıyor. 16 Ekim’de Evren’de yeniden başlatılacak ilçe kongreleri 14 Kasım’da Kahramankazan’da yapılacak kongre ile tamamlanacak.

AK Parti Ankara teşkilatı , koronavirüs salgını nedeniyle ertelediği kongre takvimini yeniden başlatıyor. Başkent’te yarım kalan 20 ilçenin kongre takvimi belirlendi.

16 Ekim’de Evren’de yeniden başlatılacak ilçe kongreleri 14 Kasım’da Kahramankazan’da yapılacak kongre ile tamamlanacak.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALINACAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek ilçe kongreleri sosyal mesafe kuralına uygun ve sınırlı katılımla gerçekleştirilecek. Kongreler açık havada ya da stadyumlarda gerçekleştirilecek. Sandalyeler, masalar ve kabinler arasında da sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Kongre yapılacak yerlerde dezenfekte işlemi gerçekleştirilecek. Katılımcı sayısı sınırlı tutulacak, katılımcılar maskeyle giriş yapacak, girişlerde ateş ölçümü gerçekleştirilecek.

20 İLÇEDE KONGRE HEYECANI

AK Parti Ankara 7. Olağan İlçe Kongre tarihleri şöyle;

Evren, Şereflikoçhisar - 16 Ekim

Polatlı, Haymana - 17 Ekim

Keçiören, Gölbaşı - 18 Ekim

Kalecik - 20 Ekim

Çamlıdere, Çubuk - 24 Ekim

Çankaya - 25 Ekim

Nallıhan - 26 Ekim

Elmadağ, Mamak - 31 Ekim

Yenimahalle, Pursaklar - 1 Kasım

Kızılcahamam, Akyurt - 7 Kasım

Altındağ - 8 Kasım

Ayaş - 13 Kasım

Kahramankazan - 14 Kasım

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-