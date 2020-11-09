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İlçe merkezinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Mamak Belediyesi, daha modern bir Mamak için ilçe merkezinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fiziki üst ve altyapı çalışmalarıyla ilçeyi adeta şantiyeye çeviren belediye, Ocak ayından bu yana 72.832.540 kg asfalt serimi gerçekleştirdi.  
İlçe merkezinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Alt yapı çalışmalarına hız veren belediye Fahrikorutürk, Bostancık, General Zeki Doğan ve Kıbrısköy mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor.

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Her hafta Mamak’ın farklı mahallesindeyiz

Mamak’ın her köşesini çok iyi tanıdıklarının ve her noktanın ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olduklarının altını çizen Başkan Köse, aciliyet sırasına göre en önceliklisinden başlayarak her noktaya hizmet götürdüklerini kaydetti. Köse, “Her hafta bir mahallemizde çalışmamızı sürdürmekteyiz. Hiç bir noktayı göz ardı etmeden çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Mamak’ın gelişen yüzüne uygun yollar yapıyoruz. Mamaklılara daha iyi hizmet sunmayı ilke haline getirdik. Sezon sonuna kadar asfaltlama çalışmalarımız devam edecek ve Mamak’ta kış iyice başlayana kadar bütün sokaklarımızı modern hale getirmeye devam edeceğiz” dedi.

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