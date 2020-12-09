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İlçe merkezine inen ayı ve yavrularıyla selfie

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Deniz Demir, gece yarısı indikleri kent merkezinde yiyecek arayan anne ve yavru ayılara yaklaşıp, tehlikeye aldırmadan selfie yaptı. Demir, "Çok büyük heyecan yaşadım" dedi. 
İlçe merkezine inen ayı ve yavrularıyla selfie

Sarıkamış'ta kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayılar zaman zaman kayak merkezine ya da ilçe merkezine geliyor. Çöp konteynerlerinde yiyecek arayan ayılara, vatandaşlar da yiyecekler atıyor.

Sarıkamış ilçesinde Bayraktepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelin yöneticisi Deniz Demir ise çöplüğe gelen anne ve 3 yavurusunu görüntüledi. Ardından da Demir, tehlikeye aldırmadan 10 metre kadar yaklaştığı ayılarla birlikte selfie yaptı. Ayıların oteller civarı veya ilçe merkezindeki çöp kutularına atılan yiyeceklerin kokusuna geldiğini ifade eden Deniz Demir, "Bugüne kadar onları birçok kez cep telefonu ile görüntüledim. Bir kez de selfie yapmak istedim. Büyük bir heyecan yaşadım. Çünkü sırtınızı birkaç saniyeliğine bile olsa ayılara dönmek ürkütücü olabiliyor. Yiyecek bulmak için otellerin önüne veya ilçe merkezine gelen anne ve 3 yavurusu ile birilkte tek gezen bir genç bir de yetişkin ayı bulunmakta. Bunlar birkaç gün sonra ormanın derinliklerine gidip, 3 ay kış uykusuna yatacak" diye konuştu.

Deniz Demir ayıları korkutmadıkça saldırmayacağını söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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