İlçe Terminali İnşa Ediliyor

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te hem trafik yoğunluğunu azaltmak hem de vatandaşların çevre ilçelere ulaşımını kolaylaştırmak için yeni ilçe terminali inşa ediyor. Projenin seneye bitirilmesi hedefleniyor.

İlçe otobüslerini tek merkezde toplayarak hem kentin trafik akışını rahatlatmayı hem de vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, yeni ilçe terminalinin inşasına başladı.

Yeni terminal binasının 80 araç kapasiteli olduğunu, Ankara’nın tüm ilçelerine yolcu taşıyacak otobüs sürücülerinin ve vatandaşların tüm ihtiyaçlarının düşünüldüğünü belirten Kent Estetiği Daire Başkanlığı Mimarlarından Veli Koçak, şu bilgileri verdi:

“Şeffaflık ilkesi gereğince canlı yayınlanan ilçe terminali yapım ihalesi yüzde 17 kırımla 4 milyon 477 bin TL’ye sonuçlandı. İşin yapım süresi 250 gün olmasına rağmen inşaatı çok daha kısa sürede tamamlayıp yeni ilçe terminalini hizmete açmayı planlıyoruz.”

11 BİN 36 METREKARELİK ALANDA HİZMET VERECEK

Ulaşım projeleriyle vatandaşların hayatını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, toplam 11 bin 36 metrekarelik alan üzerine yapılacak ilçe terminal binası 4 katlı inşa edilecek.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait arazide hizmet verecek olan terminalin içerisinde; otobüs kaptanları için dinlenme odaları, lojistik odaları, bebek bakım odaları, kafeterya ve mutfak gibi modern ve konforlu alanlar da yer alacak.