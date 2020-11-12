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İlçedeki tüm taksi ve dolmuş şoförlerini virüse karşı uyardı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe kaymakamı Mehmet Yıldız ile birlikte ilçedeki tüm taksi ve dolmuş şoförlerini virüse karşı uyardı.
İlçedeki tüm taksi ve dolmuş şoförlerini virüse karşı uyardı

Pandemi sürecinde toplumsal duyarlılık konularında azami gayret gösteren Başkan Ertuğrul Çetin, sürücülere hastalığın bulaşma yolu, yakın temas ve hijyen konuları hakkında detaylı bilgiler verdi.

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Aynı zamanda sürücülerin taleplerini dinleyen Başkan Ertuğrul Çetin, virüse karşı alınacak önlemler kapsamında sık sık esnafları ziyaret ederek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

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‘‘Esnaflar olarak gerekli önlemleri almazsanız yapılan çalışmaların hepsi boşa gider’’
Hem sürücülerin hem de vatandaşların virüsten korunması için tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Belediye olarak koronavirüsle amansız bir mücadele içindeyiz. Esnaflar olarak gerekli önlemleri almazsanız bugüne kadar yapılan çalışmaların hepsi boşa gidebilir. Önce siz sağlığınızı koruyun ki müşterilerinizin de sağlığını koruyabilesiniz. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Koronavirüs salgın sürecini dayanışma içinde yürüterek inşallah en kısa sürede geride bırakacağımıza inanıyorum" dedi.

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‘‘Hastalığın uğramadığı ev kalmadı denecek kadar azaldı’’
Pandemi kuralları konusunda sürücülere uyarılarda bulunan İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız; “Genel olarak vatandaşlarımız kurallara uyuyorlar. Uymayan vatandaşlarımızı da biz daha dikkatli olmaları yönünde uyarıyoruz. Tedbirlerimizi sıkılaştırırsak, virüs ile mücadelede toplum olarak başarılı olacağız. Eğer kuralları gevşetirsek hep birlikte kaybedeceğiz. Hastalığın uğramadığı ev kalmadı denecek kadar azaldı. Bu işin şakası yok. Esnaf ve vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına eksiksiz olarak uymaları konusunda rica ediyorum" dedi.

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