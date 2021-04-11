İlçenin bitki ihtiyacını karşılayacak seranın ilk tohumları atıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçenin bitki ihtiyacını karşılamak için Ovacık Mahallesi’ne kurulan 2 bin 880 metrekare büyüklüğündeki seraya ilk tohum atıldı.

Sebze fidesi üretimiyle hizmete başlayan serada önümüzdeki günlerde çeşitli türde bitki üretimi için de çalışma yapılacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ovacık Mahallemize inşa ettiğimiz modern ve akıllı seramıza ilk tohumu attık. Yaz döneminde belediye bostanımızda kullanmak ve çiftçilerimize dağıtmak üzere domates, biber, salatalık, patlıcan, bezelye, nohut, fasulye, barbunya, kavun, karpuz ve kabak gibi birçok sebzenin fidesini seramızda yetiştirmeye başladık.” dedi.

PARKLARDA KULLANILACAK

Bu arada Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok serada üretilen bitkilerin belediyeye ait park ve bahçelerde kullanılacağını ve bu sayede bitki giderlerinden tasarruf sağlanacağını da kaydetti.